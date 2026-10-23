Orriols, sobre la entrevista a Sánchez: "No puedes esperar de un candidato electoral que no tenga el tono que está teniendo Pedro Sánchez"

El politólogo analiza la estrategia del presidente del Gobierno de cara a la precampaña y destaca la importancia de acudir a formatos televisivos capaces de llegar a espectadores menos interesados en la actualidad política.

El politólogo Lluís Orriols ha analizado en Al Rojo Vivo la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta', de David Broncano, y la estrategia del presidente del Gobierno de cara a la precampaña electoral. Orriols ha defendido que Sánchez no debe adoptar un tono derrotista ante la posibilidad de una victoria de la derecha y ha destacado la importancia de acudir a espacios televisivos dirigidos a públicos menos politizados.

"No puedes esperar de un candidato a unas elecciones que no tenga el tono que está teniendo Pedro Sánchez. No podemos tener a candidatos con un tono derrotista, aceptando la derrota cuando sabemos que las elecciones tienen un punto de incertidumbre. Va a ganar la derecha, va a ganar la izquierda. Bueno, tenemos indicios, no tenemos encuestas, pero la bonita, la belleza, la democracia", ha señalado.

Sobre la precampaña y el inicio de una ronda de entrevistas políticas en distintos formatos, Orriols ha subrayado la importancia de llegar a espectadores que no siguen habitualmente la actualidad política. En su opinión, estos espacios permiten a los candidatos conectar con ciudadanos menos condicionados por sus posiciones ideológicas previas.

"Yo creo que es un evento importante de campaña conseguir entrar a las casas de españoles que no están altamente politizados, que no tienen un enorme interés en la política", ha explicado. El politólogo ha contrapuesto este público al de los programas de información política, cuyos espectadores suelen tener posiciones ideológicas más consolidadas y filtran los mensajes en función de sus ideas previas.

En este sentido, ha destacado que los ciudadanos menos politizados tienen menos barreras ideológicas y pueden ser más receptivos a los mensajes de los candidatos, lo que convierte este tipo de entrevistas en una herramienta relevante para llegar a nuevos públicos durante la precampaña.

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