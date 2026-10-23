Caballero, sobre Sánchez y Begoña Gómez: "Hay otras formas de defender la inocencia, pero ser pareja de una persona reconocida te abre determinadas puertas"

La periodista ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre las declaraciones del presidente del Gobierno sobre su esposa y ha señalado cómo la posición pública de la pareja puede facilitar el acceso a determinadas oportunidades.

La periodista Ángeles Caballero se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre las declaraciones de Pedro Sánchez acerca de Begoña Gómez en una entrevista en 'La Revuelta', cuyas imágenes han sido cedidas por el programa de 'TVE'. Caballero ha mostrado su comprensión por el dolor que pueden provocarle al presidente del Gobierno los casos que afectan a su esposa y a su hermano, pero ha subrayado que la posición institucional de la pareja de un presidente también puede abrir puertas.

"¿Cómo no entender el dolor que puede sentir el presidente del Gobierno por los casos que afectan a su esposa y a su hermano?", ha planteado. No obstante, ha señalado que, desde el momento en que la pareja de una persona se convierte en presidente del Gobierno, deja de ser una ciudadana particular ajena a esa posición pública.

La periodista ha señalado que, desde el momento en que la pareja de una persona se convierte en presidente del Gobierno, deja de ser una ciudadana particular ajena a esa posición pública. En este sentido, ha defendido que existen otras formas de defender la inocencia de Begoña Gómez y ha recordado que el reconocimiento y el cargo de la pareja pueden facilitar el acceso a determinados círculos y oportunidades, incluso sin pedirlo expresamente.

"Hay otras formas de defender la inocencia, pero ser pareja de una persona reconocida te abre determinadas puertas", ha afirmado Caballero.

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