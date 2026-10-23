Sánchez, sobre los insultos que recibe: "Se acuerdan de mi madre y yo me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones"

Los detalles Sobre la ultraderecha, el líder socialista expresó que lo "extraordinario" no es que "avance", sino que haya "un Gobierno diferente" que "demuestra" que sus políticas funcionan.

En una entrevista en 'La Revuelta', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordó el tema de las pensiones y los insultos que recibe, restando importancia a las ofensas y destacando sus políticas progresistas. Sánchez comentó que lo extraordinario es tener un gobierno que funcione, comparando su situación con la "aldea gala". Al hablar de los insultos, dijo que "allá ellos" y que él también se acuerda de sus críticos cuando mejora las pensiones y el salario mínimo, lo que provocó aplausos. Además, asumió su "error" con José Luis Ábalos y reflexionó sobre los casos de corrupción en su partido, calificando la situación con Ábalos como una "decepción doble".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiró de chascarrillo en una entrevista en 'La Revuelta' para hablar de pensiones y cargar contra aquellos que le insultan.

"Lo extraordinario no es tanto que avance la ultraderecha. Lo extraordinario es tener un gobierno progresista que no solamente hace políticas diferentes, sino que además demuestra que funciona", aseguró Sánchez, para más tarde añadir que "tiene su épica esto de ser la aldea gala, ¿no?".

Así, al ser preguntado por los insultos que recibe, Sánchez dijo que "allá ellos". "Me llaman de todo, se acuerdan de mi madre", reconoció el jefe del Ejecutivo, quien añadió que "yo también me acuerdo de las suyas, cuando subo las pensiones o cuando subo el salario mínimamente profesional", lo que arrancó los aplausos del público.

Sánchez asume su error con Ábalos

En la entrevista, además, Sánchez asumió su "error" con José Luis Ábalos y reconoció que podían haber "gestionado mejor" la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

El presidente del Gobierno hizo repaso de sus políticas y también se refirió a los errores que cree que se han cometido. En este sentido, el jefe del Ejecutivo señaló los casos de corrupción y se refirió en concreto al protagonizado por el exministro Ábalos.

"Crees conocer a la gente y, de repente, se desvela una cara en algunos colaboradores que te quedas helado", lamentó el político, quien dijo que "los casos de corrupción" que ha sufrido en su partido con Ábalos fue "una decepción doble" y un "error".

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