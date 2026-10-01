Podemos votará 'sí' a los decretos de vivienda y allana el camino a la espera de la decisión de Junts

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados

El contexto Los 'morados' se han reunido con el Sindicato de Inquilinos este jueves, que ya ha explicitado su petición a los grupos parlamentarios que voten a favor de ambos decretos.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que los cuatro diputados de su partido votarán a favor de los dos decretos de vivienda en el Congreso, tras reunirse con la Confederación de Sindicatos de Inquilinos. Aunque consideran insuficientes las medidas del Consejo de Ministros, calificándolas de "migajas", apoyarán la convalidación para no ser la "excusa" de inacción del Ejecutivo. A pesar de su crítica al desglose de medidas para instaurar alquileres indefinidos, Podemos seguirá el criterio del colectivo de inquilinos. El apoyo de Podemos facilita el panorama parlamentario, pero la decisión clave recae en PNV y Junts.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda este viernes tras reunirse con la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.

En declaraciones a TVE, Belarra ha explicado que pese a que consideran insuficientes las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, calificándolo de "migajas", apoyarán su convalidación en la Cámara Baja porque Podemos no serán la "excusa" para que el Ejecutivo "siga sin hacer nada".

Los 'morados' se han reunido ya con el Sindicato de Inquilinos este jueves, que ya ha explicitado su petición a los grupos parlamentarios que voten a favor de ambos decretos. De hecho, Belarra ha desgranado que les han pedido que respalden los dos decretos durante una reunión esta mañana.

Pese a la postura crítica de Podemos al Ejecutivo de desgajar en otro texto para instaurar alquileres indefinidos del resto de medidas, Podemos ya prometió que iba a seguir el criterio que fijara el colectivo que presenta a los inquilinos.

Con la confirmación del apoyo de Podemos a las medidas de vivienda se allana el panorama parlamentario del Gobierno aunque la posición clave para convalidarlas recae en PNV y Junts, que aún no han apuntado el sentido de su voto de cara a la sesión plenaria en el Congreso de este viernes.

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