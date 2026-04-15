Alda Recas (Más Madrid) explica cómo fue el momento del diputado expulsado de Vox en el Congreso: "Este señor nunca se controla en el hemiciclo"

Los detalles La diputada estaba muy cerca del diputado de Vox cuando ocurrieron los hechos que terminaron con la expulsación del político de la formación de Abascal. En Al Rojo Vivo, nos cuenta cómo fue ese momento, y lamenta: "Llevamos muchos meses aguantando a señores de Vox".

La diputada de Más Madrid, Alda Recas, estaba presente en el momento en que se produjeron estos incómodos momentos. El diputado del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Sánchez, fue expulsado este martes del pleno tras subir a la tribuna del Congreso y encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia. Sánchez estará expulsado de la Cámara durante una semana.

Un día después, este miércoles, lejos de pedir perdón, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, al ser preguntada por estos hechos, ha contestado que los que se equivocaron no son ellos sino que fue "la presidencia de la Cámara, no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara".

"Lo bueno de estar en esos escaños frontera es que conoces a muchos diputados de otras formaciones, y en este caso llevamos muchos meses aguantando a señores de Vox hablando de esta manera continuamente", lamenta Recas.

Este martes, explica la diputada, el ambiente ya estaba "caldeado" por otra proposición de otra intervención de la diputada de Vox, Rocío Aguirre. Y cuando sale el diputado de ERC a hablar sobre la libertad de la cultura, de las bibliotecas, del franquismo, etc., "este señor [José María Sánchez], que está sentado a tres escaños de mí, comienza a decir de todo: que si 'sois lo peor', 'sois unos incultos', incluso se llega a hablar de 'asesinos'".

Explica así que el diputado de ERC "aguanta unos diez minutos" y el resto le llama la atención: 'Por favor, cállese', también se lo dice la Presidencia, "pero no hay manera, porque es que nunca se controla este señor en el hemiciclo. Nunca", afirma Recas.

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, por su parte, le preguntaba cómo había reaccionado el resto de diputados, si, de algún modo, no les sorprendía esta reacción o qué pensaron cuando todo ocurrió.

Realmente, lamenta la diputada de Más Madrid no es la primera vez que ocurre: "Como llevaba diez minutos insultando, muchos diputados huyen. Y eso no es la primera vez que ocurre. Cuando oímos xenofobia, racismo o machistadas, muchas veces nos levantamos. Y, por ejemplo, este fue mi caso: llevaba ya diez minutos aguantándole, me levanto hacia el baño y es cuando él comienza a ir hacia Presidencia".

Cuando ya consigue salir, se encuentra a Santiago Abascal en la cafetería (él suele ir a votar, explica Recas) y la escena que se encontró fue digna de descripción: "La cara del señor Abascal mirando la televisión cuando su diputado está haciendo esto, es increíble, porque cualquier persona demócrata normal, primero se asusta y, segundo, se vería responsable e iría a actuar. Pero él se queda sentado mientras el diputado de Vox hace lo que hizo, que es totalmente inaceptable en una democracia", asegura la diputada.

Admite también la política de Más Madrid que si en ese momento hubiera estado Francina Armengol, la presidenta, y no el vicepresidente, Gómez de Celis, "¿qué hubiera pasado?". "Porque esos diputados de Vox son tan machistas que su actitud hacia la letrada es una, y hacia el vicepresidente es otra. Yo simplemente pensé: menos mal que ocurre con el vicepresidente, porque con Francina cualquier cosa hubiese podido ocurrir".

Por último, confiesa en Al Rojo Vivo que lleva tan solo un año y medio en el Congreso de Diputados y que, por desgracia, los insultos son habituales. Esto es, "la sensación de 'yo no vine a escuchar esto' es habitual. Esa sensación de por qué se ha permitido a esta gente estar aquí... Pero ayer fue el clímax. Es que no se puede permitir a esta gente entrar en las instituciones democráticas", lamenta Recas, informando que "todos los grupos demócratas están trabajando para hacer una declaración con el fin de que esto no vuelva a ocurrir".

Porque, este señor, concluye Recas, "es un ejemplo, pero son muchos más los diputados y diputadas de Vox que tienen esa actitud hacia el resto de los diputados y diputadas". En el vídeo podemos ver al completo la entrevista con Antonio García Ferreras.

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