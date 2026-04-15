Vox defiende al diputado expulsado una semana por encararse con la Presidencia del Congreso: "Los que se equivocan son ellos"

Los detalles Por el momento, el vicepresidente primero del Congreso ha señalado que no van a aplicar ninguna otra sanción, aunque ha dicho que la Mesa podría estudiar otras posibles medidas.

Pepa Millán ha defendido al diputado de Vox, José María Sánchez, tras ser expulsado del Congreso por enfrentarse al vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Millán sostiene que la presidencia se equivoca al no ejercer control. El PSOE, por su parte, ha condenado los hechos y Patxi López ha pedido una sanción contundente para Sánchez, calificando el incidente como "muy grave" y comparándolo con el 23F. De Celis ha explicado que la expulsión impide al diputado participar en el pleno de la semana y ha llamado a una reflexión sobre la agresión a la democracia. Además, ha agradecido el apoyo de las diputadas del PP presentes.

Pepa Millán ha defendido la actitud del diputado de Vox José María Sánchez, expulsado ayer del pleno, tras subir al estrado del Congreso y encararse con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Preguntada por si considera que Sánchez se equivocó con su actitud, la portavoz de Vox ha asegurado que quien se equivoca es la presidencia de la Cámara, "no ejerciendo su función de control y de orden".

Por su parte, el PSOE también se ha pronunciado sobre estos hechos para condenarlos. El portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, ha pedido a la Mesa de la Cámara imponer una sanción "contundente" al diputado de Vox.

A su llegada al pleno del Congreso, López ha señalado que lo ocurrido es "muy grave", no se puede "consentir" y por tanto ha de tener "consecuencias" que deben proceder de la Mesa.

Recuerdo de los hechos del 23F

Patxi López ha señalado que en la historia reciente de la democracia ya se han dado comportamientos de este tipo en dos ocasiones, en el 23F y en otra ocasión protagonizada también por este diputado. "No puede ser que la escalada verbal que pasa aquí un miércoles tras otro se convierta también en una escalada de este tipo de violencia", ha espetado.

El propio De Celis, que en el momento del incidente presidía el pleno, ha explicado en el pasillo del Congreso lo sucedido ayer que, ha dicho, le recordó al intento de golpe de Estado del 23F y ha asegurado que en esos momentos pensó que el diputado de Vox iba a terminar agrediéndole físicamente.

"Tenía claro que en todo momento que iba a mantener la calma pasara lo que pasara, e iba a disponer que se fuera, que se marchara y se expulsara del hemiciclo. Así sucedió", ha declarado.

De Celis ha especificado que la expulsión implica que el diputado no pueda participar en todo el pleno de esta semana, es decir tampoco este miércoles, y que por el momento la presidencia no va a aplicar ninguna otra sanción, aunque ha dicho que la Mesa podría estudiar otras posibles medidas.

El vicepresidente ha pedido llevar a cabo una reflexión "democrática", de "agresión a la democracia española" porque, ha dicho, este hecho "desgraciadamente" recuerda una acción "mucho más dramática" con "otra subida al estrado que puso en jaque a la democracia española" en referencia al 23F.

"No teniendo nada que ver la dimensión de las mismas, tienen la misma ideología y esa ideología es la de algún modo perturbar la democracia, enfrentar a sociedades, romper climas entre los españoles que deben de ser climas de convivencia", ha considerado.

De Celis, que ha agradecido el apoyo de las dos diputadas, miembros de la Mesa del PP, que le acompañaban ayer en la tribuna, aunque ha pedido al PP tomarlas de ejemplo y llevar a cabo una reflexión sobre sus pactos con Vox en las comunidades autónomas.

También el diputado de ERC, Jordi Salvador, que según el relato del diputado de Vox le agredió verbalmente, ha sido preguntado por el hecho de ayer, ha negado las acusaciones y ha dicho no arrepentirse de su actitud.

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