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Entrevista en Al Rojo Vivo

Gómez de Celis, advierte tras lo ocurrido con Vox: "El riesgo real es ver cómo la violencia ideológica se traduce en esto"

¿Qué ha dicho? El vicepresidente primero del Congreso ha señalado que lo sucedido simboliza lo que ocurre en España y en otras partes del mundo con el éxito que tienen "estas ideologías violentas".

Gómez de Celis, advierte tras lo ocurrido con Vox: "El riesgo real es ver cómo la violencia ideológica se traduce en esto"
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El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha comentado en Al Rojo Vivo cómo vivió el tenso momento en el que un diputado de Vox subió al estrado para encararse con él.

Una de las cosas en las que estaba centrado era en ver cómo actuar si le agredía, algo que no descartaba que pudiese suceder. "Tenía la conciencia clara de que no iba a responder", ha asegurado.

Además, en ese momento pensaba en otras dos cosas. Por un lado, que tenía que expulsar al diputado y por otro que era importante reestablecer cuanto antes la normalidad democrática.

"Otros compañeros me preguntaban que qué me decía. No tengo conciencia clara de qué gritaba porque mi concentración absoluta eran en esa tres cosas", ha reconocido.

Gómez de Celis ha señalado que lo ocurrido simboliza lo que está sucediendo en España y en otras partes del mundo por el éxito que tienen "estas ideologías violentas".

"El riesgo real es ver cómo la violencia ideológica se traduce en esto", ha advertido en el programa, comparando al partido de Vox con Donald Trump.

"Cuando se accede a un poder enorme, como en Estados Unidos, esto conlleva a guerras y matanzas", ha destacado, señalando que ambos tienen "una raíz ideológica que es la misma" y que solo depende "del poder que se tiene en cada momento para poder ejercerlo".

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