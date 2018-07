Así es la versión de 'Despacito' de Donald Trump que triunfa en Internet

Parece que no existe ningún día desde que Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos en el que no haya sido protagonista en redes sociales. Ya sea por una de sus polémicas medidas, sus formas o, simplemente, por ser 'víctima' de uno de los miles de montajes en clave de humor que se han hecho sobre él.

En este caso, 'Maestro Ziikos', un famoso youtuber marroquí, ha sido el encargado de hacer el nuevo corte viral que pone bajo los focos al dirigente norteamericano. Y lo ha hecho usando fragmentos de las distintas intervenciones políticas que ha realizado Trump para formar una nueva y divertida versión del 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

"He recibido muchas sugerencias sobre [hacer un vídeo musical] con Donald Trump cantando 'Despacito'. Al principio dije 'no, es imposible', y varias semanas después me dije 'vamos a intentarlo', y aquí está el resultado", cuenta el Youtuber en la descripción del vídeo. Su montaje ya ha superado las 500.000 visitas en los pocos días que lleva publicado en Youtube.