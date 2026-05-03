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Con miedo e incertidumbre

Vecinos de Tavernes de la Valldigna vuelven a sus casas tres meses después de que el oleaje arrasara con ellas: "Siento desconfianza"

El contexto El pasado mes de enero, las fuertes olas se llevaron por delante tres balcones de un edificio que quedaron totalmente fusionados con la arena.

Viviendas destruidas por el oleaje
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Tras 100 días desalojados con inspecciones técnicas, los vecinos y vecinas de Tavernes de la Valldigna, en Valencia, ya pueden volver a sus casas. Sus viviendas quedaron destruidas en enero, cuando el fuerte oleaje se llevó tres balcones de un edificio que quedaron totalmente fusionados con la arena.

A Marien y a su familia ese momento les sorprendió en casa. "Nosotros estábamos viviendo aquí y, de repente oímos, un ruido muy fuerte; fue horroroso", recuerda la mujer, que vivió una situación similar a la de un obrero que estaba trabajando en la casa de la prima de Batiste.

Ahora, todos ellos vuelven a casa con emociones entremezcladas entre miedo e incertidumbre: "Al entrar aquí y ver ese agujero que tengo ahí me da mucha desconfianza", reconoce Marien, mientras que Vitaliano, otro cecino, señala que "se hizo un estudio para comprobar que la estructura no tuviera riesgos" y, a partir de ese momento, les han dejado volver.

A los estudios de arquitectos y las catas se van a sumar 60.000 metros cúbicos de arena para su protección. "Se nos cae el alma al suelo al ver como está la playa", expresa Vitaliano. A él y al resto de vecinos ahora les toca limpiar, ordenar y volver a llenar la casa para que a estas viviendas puedan volver a llamarlas hogar.

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