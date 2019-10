La humorista y actriz de cine, Anabel Alonso, y Félix Álvarez, actual portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria , se han 'enzarzado' vía Twitter a raíz de un comentario en el que la actriz bromeó sobre el choque del paracaidista contra una farola en el desfile del Día de la Hispanidad.

"¿Iba de farol?", preguntó Anabel Alonso en un comentario en Twitter, refiriéndose al accidente del cabo primero Luis Fernando Pozo. En este vídeo, puedes ver el momento en el que el paracaidista fue rescatado con la ayuda de un vehículo ligero Vamtac del Ejército de Tierra.

"Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo", fue la reacción de Felisuco, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, quien, además dio las "gracias a todos aquellos que trabajan por la libertad y la Constitución, en especial al cabo primero Luis Fernando Pozo".

Anabel Alonso no ignoró el comentario Félix Álvarez y decidió responderle, dándole un 'zasca': "Tú no sabes qué es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión", ya que Felisuco, que se hizo conocido como humorista y actor, en mayo de 2016 se pasó a la política como cabeza de lista de Ciudadanos por Cantabria.

El cabo primero Luis Fernando Pozo, de la Brigada Paracaidista, chocó con fuerza contra una farola en el desfile de la Fiesta Nacional y quedó atrapado durante unos minutos, hasta que fue descolgado. Al terminar el desfile, los reyes Felipe VI y Letizia le saludaron, acompañados de sus hijas, momento en el que el paracaidista no pudo contener la emoción.