Ahora

Con 11.000 hectáreas arrasadas

Prisión sin fianza para el detenido como presunto responsable del incendio de Oímbra, Ourense

Mientras tanto El fuego registrado en el municipio ourensano, en el que resultaron heridos tres brigadistas, ya ha calcinado 11.000 hectáreas.

Vista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal que permanece activoVista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal que permanece activoEFE/Brais Lorenzo

La jueza de la plaza número 1 del tribunal de Instancia de Verín (Ourense) ha acordado el ingreso en prisión "provisional comunicada y sin fianza" del hombre detenido e investigado por un delito de incendio en Oímbra por "imprudencia grave, lesiones graves y daños", según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta.

La titular considera que existe "riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva" por parte de este vecino de A Gudiña. Todo ello, "sin perjuicio de que continúe la instrucción y que se determinen las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos".

El detenido por el incendio de Oímbra había pasado este domingo a disposición judicial para declarar como presunto autor del incendio forestal registrado en este municipio ourensano, que ha calcinado alrededor de 11.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas.

El pasado jueves, 14 de agosto, la Guardia Civil detuvo a este hombre como presunto responsable del referido incendio forestal cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor en un momento en el que se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Felipe VI irá al cuartel general de la UME para seguir la evolución de los incendios
  2. Trump compra el discurso de Putin y pone a Zelenski entre la espada y la pared antes de su visita a la Casa Blanca
  3. Israelíes bloquean autopistas con neumáticos ardiendo para exigir un acuerdo de rehenes en Gaza
  4. El calor pone en aviso a casi toda España: 30 provincias se encuentran en nivel naranja y Sevilla en rojo
  5. Evo Morales, en exclusiva para laSexta, predice la victoria del "voto nulo" en Bolivia y dice que él mismo se reconocería ganador
  6. Cuando cuidarse tiene un precio: el pan artesanal sube un 15% en los últimos dos años