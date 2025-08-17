Ahora

Óscar Puente ataca a Juanma Moreno en sus redes sociales en pleno caos por los incendios

Los detalles El presidente de la Junta de Andalucía exigió al Gobierno que se tomaran medidas y se permitiera a las CCAA combatir los incendios: "La situación es excepcional y la UME no es suficiente".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el Pleno del Senado celebrado este martes 11 de marzo en Madrid.
España se encuentra conmocionada por la cantidad de incendios que se han desarrollado a lo largo de estas jornadas y que han arrasado casas, campos e incluso se han cobrado vidas. Aunque parecía que esta tragedia en forma de fuego calmaría los ánimos en el Gobierno, Óscar Puente y Juanma Moreno parecen estar más activos que nunca.

Ante este contexto, el presidente de la Junta de Andalucía exigió al Gobierno que se tomaran medidas y se permitiera a las CCAA combatir los incendios: "La situación es excepcional y la UME no es suficiente", dijo.

Tras hacerse eco de la noticia, el 'rey del tweet' y ministro de Transportes aseguraba que "el paradero de Juanma sigue siendo desconocido".

A Puente se le acumula el trabajo y es que la comunicación entre ciudades víctimas del fuego ha sido cortada. Los trayectos Galicia-Madrid se encuentran de parón mientras Renfe intenta reubicar a los pasajeros, aunque algunos viajeros pudieron llegar antes de que las llamas se acercaran demasiado a la carretera.

Es por este motivo por el que el ministro cree que las carreteras deberían estar cortadas hasta nuevo aviso.

