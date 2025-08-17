Vacaciones truncadas por filtros y perspectivas: cuando entras en un apartamento muy diferente al que habías alquilado

Los detalles Javier Martín es un joven que contrató una casa de alquiler para pasar un periodo vacacional junto a su familia. Finalmente reclamaron a la dueña del lugar.

Las vacaciones de verano son una de las temporadas más esperadas y ansiadas del año. Tanto es así que organizar unas buenas vacaciones se ha convertido incluso en una rutina anual y nos aseguramos de que todo salga perfecto.

Sin embargo y por desgracia, no siempre está en nuestra mano ni las vacaciones son a prueba de balas.

Javier Martín es un joven que contrató una casa de alquiler para pasar un periodo vacacional junto a su familia. No se esperaban que el sitio donde iban era bastante diferente al que habían visto en imágenes.

Según su experiencia, el jardín estaba mal cuidado a diferencia de las fotografías, al igual que los muebles o figuras del domicilio.

El afectado explica que eran un grupo de ocho personas y que además de tener que compartir toalla entre algunos, no tenían utensilios suficientes en la cocina. Es por ello que reclamaron el dinero a la propietaria del lugar.

"Habíamos pagado casi 2.800 euros por una semana y nos dieron un 20% de la reserva", añade.

Los expertos explican que es fundamental conservar el anuncio, confirmar que el apartamento está registrado, hacer fotografías de todo y dejar por escrito la queja. Algunos creen que llegados a ese punto lo mejor es no reclamar por no "fastidiar tus vacaciones", otros prefieren denunciar.