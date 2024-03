Los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante han vuelto a mostrarse divididos en el acto institucional del 8M, Día Internacional de la Mujer. El equipo de gobierno del PP ha desplegado solo una pancarta manifestando su "compromiso en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres", mientras que PSPV, Compromís y EU-Podem no han participado en el acto por los "recortes" del consistorio en igualdad. Los actos por el 8M en Alicante han comenzado con el despliegue de la pancarta conmemorativa en el balcón principal del edificio consistorial por parte del alcalde, Luis Barcala, la concejala de Derechos Públicos, Begoña León, y miembros del equipo de gobierno. Por su parte, los tres partidos de izquierda han desplegado, de manera paralela, otra pancarta a las puertas del Ayuntamiento, con el lema '8M, ens sobren els motius', tras acusar al PP de "cinismo" por los "recortes" en igualdad. No obstante, posteriormente sí han estado presentes en el acto institucional. Vox, por su lado, no ha participado en ninguno de los actos.