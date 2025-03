160 frases y lemas para tus carteles y pancartas de la manifestación del 8M

El 8M no se felicita. El 8M se lucha, señalaba hace algún tiempo Ana Ejarque, de la Comisión 8M. Esto se materializa en algo tan simple pero tan significativo como ir a la manifestación feminista de tu barrio, pueblo o ciudad. Porque sí, cuantas más mejor. Las que ya tienen claro este punto buscan ahora el lema que incluir en los carteles o pancartas que levantarán en la concentración del Día Internacional de la Mujer.

Algunos se repiten cada 8 de marzo, pero otros llegan para quedarse, como es el caso de las letras de canciones que han ido incorporando nuevos lemas a la lucha feminista. Y no solo canciones, pues cada año hay una pancarta que se vuelve viral. Como la que sujetó una señora en 2018: "Lo que no tuve para mí, que sea para vosotras", fue una de las más virales.

Un grupo de personas sostiene pancartas en una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2022, en Barcelona.

150 (+10) lemas y frases para pancartas del 8M

1. "¡Ha llegado el fin del patriarcado!"

2. "¡Estoy hasta el culo de tanto machirulo!"

3. "De norte a sur, de este a oeste, ¡la lucha sigue, cueste lo que cueste!"

4. "¡Mi abuela luchó, mi madre luchó y aquí estoy ahora luchando yo!"

5. "¡Luego diréis que somos cinco o seis!"

6. "¡La revolución será feminista o no será!"

7. "¡Aquí estamos las feministas!"

8. "¡Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar, no se arrodilla ante el sistema patriarcal!"

9. "¡Me gustan las peras, me gustan las manzanas, y en la cama me meto con quien me da la gana!"

10. "¡No estamos todas, faltan las asesinadas!"

11. "¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!"

12. "¡Tranquila, hermana, esta es tu manada!"

13. "¡El machismo es terrorismo!"

14. "¡Ni una menos!"

15. "¡No es no, lo demás es violación!"

16. "¡No son muertes, son asesinatos!"

17. "Ni michismi ni fiminismi"

18. "Mujer tenía que ser"

19. "Lo que no tuve para mí, que sea para vosotras"

20. "Manolo, hazte la cena tú solo"

21. "Mujeres migradas, las más precarizadas"

22. "Justicia machista, xenófoba y racista"

23. "El reparto de tareas que se estudie en las escuelas"

24. "Mujer que se organizar, no plancha tus camisas"

25. "Mi tiempo es solo mío, los cuidados compartidos"

26. "Autónoma maternando pecariedad aumentando"

27. "Hasta los ovarios de contratos precarios"

28. "Feminismo neoliberal es priorizar la patronal"

29. "Maternidad respetada: ni impuesta ni tutelada"

30. "La revolución empieza en casa"

31. "Parir libremente no me hace delincuente"

32. "Quiero parir sin tener que discutir"

33. Mamá, mamás, mamá paremos la ciudad, pidiendo más derechos y recursos pa maternar"

34. "Con el permiso de paternidad también van las tareas del hogar"

35. "Conciliación no es externalización"

36. "Teta sí, teta no: menos guerra y más formación"

36. "El parir, como el comer, a mi ritmo y con placer"

37. "Plan de parto respetado, leído y aplicado"

38. "Más baja pa mi raja"

39. "Madre feminista, libre y activista"

40. "Aquí se cría en feminismo"

41. "Ni maternidad obligadas, ni maternidades vulnerables"

42. "No me toques más el higo, en mi parto yo decido"

43. "Maternal en solitario, nunca más en precario"

44. "Mi embarazo no se alquila, mi bebé no se vende"

45. "Yo no quiero guardería, el dinero pa mi cría"

46. "No me toques más el higo, en mi parto yo decido"

47. "Tu machista, estás en nuestra lista"

48. "Contra el patriarcado y su violencia, ahora y siempre resistencia"

49. "La tasa rosa nos ahoga"

50. "Mi abuela luchó, mi madre luchó y aquí estoy yo ahora, luchando yo"

51. "Ni sumisas ni calladas, mujer fuerte empoderada"

52. "Mujeres unidas, jamás serán vencidas"

53. "Que no tenemos miedo, que sí tenemos rabia"

54. "Se va acabar, se va acabar , la justifica patriarcal"

55. "La talla 38, me aprieta el chocho"

56. "Sin feminismo, no hay revolución"

57. "Contra la feminización de la pobreza, reparto de la riqueza"

58. "Sin las abuelas y su energía, este sistema petaría"

59. "Yo sí te creo"

60. "Tranquila hermana, aquí está tu manada"

61. "No estamos exagerando, nos están asesinando"

62. "Con el maltrato no hay trato"

63. "Nos tocan a una, nos tocan a todas"

64. "Mucha ley por la igualdad, pero maltratadores en libertad"

65. "No es un caso aislado, se llama patriarcado"

66. "Quien ama no mata ni humilla ni maltrata"

67. "No son arrebatos, son asesinatos"

68. "No hay excusa para tapar al que abusa"

69. "Sola, borracha, quiero llegar a casa"

70. "Mujer, escucha, únete a la lucha"

71. "Una sentada por las asesinadas"

72. "Agresión machista, respuesta feminista"

73. "A ella la culpa, a ellos la disculpa"

74. "Ni una menos, vivas nos queremos"

75. "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca"

76. "No quiero tu piropo, quiero tu respeto"

77. "Nosotras parimos, nosotras decidimos"

78. "Patriarcado y capital, alianza criminal"

79. "Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista"

80. "Teta feminista, teta ecologista"

81. "La tierra, la calle, también son nuestras"

82. "Tanto clima, tanto filete, tienen el clima hecho un 7"

83. "No soy tierra de conquista, soy semilla feminista"

84. "El machismo y el carbón, la misma mierda son"

85. "No vengo de tu costilla, tú vienes de mi útero"

86. "Le de al lado no es competencia, es compañera"

87. "Mi postura favorita es yo arriba y abajo el patriarcado"

88. "El contrario al feminismo es la ignorancia"

89. ""No se nace mujer, se llega a serlo"

90. "Mujeres en precario, violencia a diario"

91. "Fight like a Girl"

92. "¿Te cansas de oírlo? ¡Nosotras de vivirlo!"

93. "Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar"

94. "Nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo"

95. "No somos histéricas, somos históricas"

96. "No soy tu Siri, búscate la vida"

97. "Tu miedo a mi libertad se llama machismo"

98. "Vivan nuestras madres"

99. "Mi cuerpo no quiere tu opinión"

100. "Mi libertad no sabe en una jaula"

101. "Ni soy histérica ni estoy menstruando, grito porque nos están asesinando"

102. "La lucha feminista permanece mejor unidas"

103. "Queremos ser libres, no valientes"

104. "Mi madre me dio la vida, el feminismo mi libertad"

105. "Si no entiendes los motivos de huelga es porque eres parte del problema"

106. "A palabras machistas, oídos violetas"

107. "Una loba como yo, no está pa tipos como tú"

108. "Mami, date lo que te mereces"

109. "Pa' que highlighter si tú brillas sola"

110. "Sé quién soy y a donde voy, ya nunca se me olvida"

111. "Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda"

112. "Amiga, deja solo a ese payaso"

113. "Yo decido cuándo, dónde y con quién"

114. "Puedo comprarme flores a mí misma"

115. "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas"

116. "Soy el león que se comió las mariposas"

117. "Ahora me vas a escuchar, ya no me voy a callar"

118. "Se acabó tu dinastía. No soy emperadora, pero la corona es mía"

119. "Dile a tu hijo que no viole, no a tu hija que tenga cuidado"

120. "No me puedo creer que sigamos protestando por esta mierda"

121. "Por las calles suena el eco del valor"

122. "Es 'feminista', no 'feminazi'"

123. "En este cartel no me caben las razones por las que estoy aquí"

124. "Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá"

125. "Voy a ser la mujer que me dé la gana de ser"

126. "Somos más fuertes que un Nokia 3310"

127. "Sin Hermione, Harry y Ron habrían muerto en el primer libro"

128. "Calladita no estoy más guapa"

129. "Mamá, tranquila, hoy no voy sola por la calle"

130. "El siniestro con el Seat Panda lo tuviste tú solo, no fue culpa de mi falda"

131. "No estoy menstruando, grito porque nos están asesinando"

132. "Los hombres de calidad no temen la igualdad"

133. "¡Bote, bote, bote, machista el que no bote!"

134. "Hasta la peineta de tener que estar a dieta"

135. "Os da miedo el feminismo porque creéis que vamos a hacer con vosotros lo que habéis hecho con nosotras"

136. "Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto"

137. "Si nosotras paramos, se para el mundo"

138. "Mujer bonita es la que lucha"

139. "Poco locas estamos"

140. "No somos princesas, somos dragonas"

141. "Los violadores existen antes de las minifaldas"

142. "No soy un perro, no me silbes"

143. "Ceda el paso a la igualdad"

144. "No nací mujer para morir por serlo"

145. "Seríamos más sino nos hubieran matado"

146. "No fue la ropa, no fue el lugar, fue un macho patriarcal"

147. "Estamos hasta el culo, de tanto machirulo"

148. "Gritamos por las que no tienen voz"

149. "Nos quieren como musas porque nos temen como artistas"

150. "Avisa cuando hayas llegado"

151. "La noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta"

152. "Aborto, sí. Aborto, no. Eso lo decido yo"

153. "Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, educación sexual para decidir"

154. "Saquen sus rosarios de nuestros ovarios"

155. "No quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa"

156. "¿Hasta cuándo el Estado sosteniendo el patriarcado?"

157. "Antonio, macho, hazte tú el gazpacho"

158. "Estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas"

159. "Hoy no es un día de fiesta, es un día de protesta"

160. "'Nos ha salido feminista'. No, os he salido de la jaula"

