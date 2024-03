Lo de volver a casa sola bloquea. Da miedo. De ahí que el “nos vemos mañana” dé paso rápidamente a un “avisa cuando llegues”. Y hasta que no llegas (o no llega tu amiga) no respiras tranquila. Da igual el contexto, sea tu ciudad o no. Luego, cuando llegas, escribes a tu amiga. O esperas que ella lo haga antes de empezar a temerte lo peor. Lo de volver a casa sola es una sensación diferente en hombres que en mujeres y así lo recogen los datos El 46% de los jóvenes opina que las chicas se hallan en peor situación a la hora de ir solas por la calle. Ellas lo confirman. Ocho de cada 10 jóvenes de entre 15 y 25 años de Barcelona, Madrid y Sevilla se han enfrentado alguna vez al acoso callejero, según el último estudio de 'Safer Cities for Girls' de Plan Internacional. Es más, el 21% reconoce asegura que se ha acostumbrado. El 97% lo sufre sin denunciarlo. En ello se han fijado las creadores de la aplicación de móvil B.MUUN.

Rutas seguras para volver a casa

Esta herramienta ofrece las rutas más seguras creadas creador a partir de los reportes de otras usuarias. Algo así como un boca a boca telemático del que también puedes participar tú una vez te descargues la aplicación. Dentro de esta opción se incorpora información como el lugar en el que lo presenciaste, hora y lo que ocurrió. En todo momento se añade también un botón de seguridad que permite mandar tu localización en tiempo real.

Con esta aplicación en el móvil sí que no estás sola a la hora de volver a casa. De hecho, cuenta con un listado de comercios y puntos asociados a los que puedes recurrir en caso de emergencia, violencia de género, abuso sexual u otra situación de violencia contra la mujer. Todos ellos han recibido una formación previa para saber enfrentarse a la situación y conocer los protocolos a aplicar en cada caso.

Botón de emergencia SOS

La aplicación incluye el botón de emergencia SOS, al que puede recurrir la usuaria en caso de encontrarse en una situación de inseguridad y peligro. Al apretar esta opción se desactiva un protocolo en el que se incluye enviar la ubicación en tiempo real a los contactos seguros. Además, contacta directamente con las fuerzas de seguridad.