La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado este viernes un bochornoso discurso en pleno 8M. La 'popular' se ha preguntado "cuándo es el día del hombre" para hablar de las estadísticas en las que las muertes de hombres son mayoritarias frente a las de mujeres en un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado en la Real Casa de Correos.

Además, la presidenta madrileña no ha hecho ninguna referencia al término violencia de género o violencia machista y ha hablado de violencia intrafamiliar, el término que usa Vox para negar la violencia machista. "No sé cuál es el día del hombre para hablar de todo esto. Creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días no para compensar las estadísticas, sino para que haya menos hombres y mujeres víctimas, menos personas que pierdan libertad o igualdad ante las oportunidades", ha señalado Ayuso tras enumerar los problemas que tienen los hombres cuando es un acto para hablar de mujeres.

Anterior a esta conclusión, Ayuso había señalado que "el Día Internacional de la Mujer nació como celebración a su poco frecuente y difícil incorporación al mercado laboral, en 1909" y que hoy es un día "de alegría y celebración de la normalidad". A renglón seguido, ha aprovechado para cargar contra el movimiento feminista: "la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, la familia y la maternidad entre otras cuestiones". Además, dice que el movimiento está "organizado por personas que no pasaron por las mismas dificultades, ni de lejos, ni conocían la realidad sobre la que se asentaba el movimiento original".

"Fruto de esa revolución ideologizada, lejos de mejorar la vida de las mujeres creo que ha pasado lo contrario", ha llegado a afirmar la dirigente madrileña. Y asegura que, "en lugar de conseguir remover los obstáculos que aún algunas mujeres pueden afrontar por el hecho de serlo, lo cierto es que muchas agendas políticas y mediáticas olvidan al 50% de la población", ha dicho en referencia a los hombres.

"Todas somos madres, primas, hermanas o amigas. Por esto, nos concierne a nosotras también", ha proseguido. Después, ha procedido a enumerar los problemas que sufren los hombres como que la "cifra de abandono escolar en España es mayor en los hombres que en las mujeres"; que "la cifra de suicidios en hombres es tres veces superior a la de las mujeres"; que el "79% de las víctimas de accidentes de tráfico en España en 2023 fueron hombres"; y que "3 de cada 4 personas atendidas en España en los centros de Atención a Adicciones son hombres". Y ha seguido señalando que el "97% de los soldados víctimas de guerra son hombres", así como el "93% de las víctimas de accidentes laborales" y que el "80% de las víctimas de asesinatos" son varones.

Respuesta de Bolaños

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido a las declaraciones de Ayuso en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha señalado que le ha "sorprendido" su discurso. "Si tú crees que no hay ninguna desigualdad entre hombres y mujeres, aparte de un planteamiento machista, lleva como consecuencia que no adoptes ninguna medida".

Por eso, añade, los socialistas sí "consideran que hay una injusticia": "Por eso, llevamos a acabo políticas feministas. Asimismo, señala que estas declaraciones "lo que reflejan es ese aroma reaccionario y machista que la derecha, en muchas ocasiones, sobre todo, la derecha más extrema, como el caso de esta señora, manifesta".