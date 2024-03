Hace un año que 58 mujeres estaban vivas en España, pero ya no volverán a reír ni correr y ni siquiera podrán llorar porque estos últimos meses fueron asesinadas por un hombre que era o había sido su pareja. La violencia contra las mujeres sigue sin dar tregua. Los datos del último año rompen con la tendencia descendente iniciada en 2019. De hecho, es el tercer peor año de la última década por detrás de 2015 -59 mujeres fueron asesinadas ese año- y 2019 -56 víctimas-. La cifra supera el número total de víctimas mortales que se contabilizaron en 2021 y 2022, dos años consecutivos en los que se registraron 49 crímenes.

Desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar oficialmente estos crímenes machistas, son ya 1.245 víctimas. Entre el 1 de enero de 2013, primer año del que se dispone de información, y hasta el 31 de enero de 2024 se han confirmado 52 casos de menores de edad asesinados por violencia de género.

Diciembre de 2022 cerró con una de las cifras más altas de feminicidios de la década: once mujeres asesinadas en tan solo un mes. Fue entonces cuando, alertados por el repunte de casos de violencia machista, el Ministerio de Igualdad, de Interior y de Justicia se reunieron por primera vez en una sesión de un comité de crisis de violencia de género para analizar la situación y mejorar el el sistema VioGén, destinado a la protección de las víctimas de violencia de género.

Desde entonces, en 2023, debido a la alerta por asesinatos machistas, se tuvieron que reunir en seis ocasiones para hacer balance de la situación. Solo entre julio, agosto y septiembre se cometieron 25 feminicidios, casi la mitad de todos los asesinatos machistas del año, que fueron 58 -más dos niñas víctimas de la violencia vicaria-. Septiembre ha sido el peor mes del año, con diez asesinatos, seguido de julio (8), enero y agosto (7). Mayo registró 5 feminicidios; abril, junio y noviembre 4; en febrero y marzo hubo 2; y 1 en octubre y diciembre.

A esto se le suman los asesinatos machistas que han tenido lugar en lo que llevamos de año. En estos dos meses de 2024 cinco mujeres han muerto asesinadas en manos de su pareja o expareja. Unas cifras terribles que han hecho que salten las alarmas. Diferentes asociaciones tildan la situación de "extrema gravedad" y consideran las cifras son "muy preocupantes". Pero, ¿qué está fallando? ¿por qué tantos casos de violencia machista este último año?

Llamadas de auxilio al 016

Desde la puesta en marcha del Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico en Materia de Violencia contra las mujeres por razón de género - 016 en septiembre de 2007 y hasta el 31 de enero de 2024, se han recibido 1.253.680 llamadas pertinentes.

Durante diciembre de 2023 se recibieron 8.538 llamadas pertinentes, lo que supone un incremento del 0,8% con respecto al mismo período del año 2022 (8.467 llamadas pertinentes).

Miedo a denunciar

Ana Magallanes, licenciada en pedagogía y coeducadora especializada en prevención de violencia machista, advierte en una conversación con laSexta que "hasta que no se elimine el sistema de desigualdad, no se eliminará la violencia machista". Cree que la clave es preguntarse si "estamos dando servicios de asistencia". Además, insiste en que "un sistema de atención público que tiene una demanda tan basta es imposible que sea de calidad y no ayuda".

Natalia Morals, presidenta de la Asociación Somos Más, coincide con Magallanes en que "hay muy pocas personas formadas en España para atender a mujeres víctimas de violencia machista".

Morals alerta de que "si funcionara el sistema, a las mujeres no se les estaría matando". Ambas expertas apuntan que hay que poner el foco en las denuncias y en el por qué muchas mujeres no se atreven a dar el paso. Aunque Morals reconoce que con los años cada vez se animan más a denunciar, confirma que uno de los mayores fallos del sistema es que tienen miedo a hacerlo. "Nuestros hijos se los siguen dando a los maltratadores, se siguen viendo con ellos y lo que más le duele a una madre son sus hijos", apunta. La presidenta de la Asociación Somos Más, que trata con mujeres maltratadas, ve a diario cómo muchas mujeres no se atreven a denunciar por estas razones.

Por otro lado, los datos hablan. El 44% de las mujeres asesinadas en 2022 había denunciado previamente a sus parejas por violencia machista. En el caso de las asesinadas en 2023, 15 de las 58 mujeres habían denunciado. De las cinco que murieron a manos de un hombre estos dos meses de 2024, una de ellas había interpuesto una denuncia contra su maltratador. Es decir, aunque el porcentaje sea menor, algunas mujeres que denuncian siguen muriendo asesinadas.

"Si tú eres víctima de violencia machista y ves que 15 mujeres denunciaron el año pasado y aun así fueron asesinadas... ¿Con qué confianza denuncias?", se pregunta la pedagoga especializada en violencia machista.

Las condenas, además, a veces son insuficientes. Para Morals, en España hay "víctimas de primera y de segunda". Considera que no es justo -aunque lo comparte- que a Ana Julia Quezada, le condenen "a prisión permanente revisable" por el asesinato del niño Gabriel Cruz , de 8 años, "mientras a los violadores les ponen condenas ridículas". "Cuando una mujer es asesinada ni se contempla la revisable", añade.

La presidenta de la Asociación Somos Más explica que las mujeres no denuncian "solamente por el miedo hacia tus hijos", también por lo que "se van a enfrentar después: al periplo judicial largo y difícil en el que se van a sentir cuestionadas y solas". Por eso, insiste en que "hay que ayudar a las víctimas". "No se hacen políticas para las victimas. Estamos haciendo nosotras el trabajo de las administraciones porque damos igual. Necesitamos gente especializada en tratar estos temas", denuncia.

Ola de antifeminismo en los más jóvenes

Y no solo eso. El CIS publicó a principios de este año una encuesta sobre las Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género, que saca a relucir otro problema cada vez más evidente: el antifeminismo entre los más jóvenes. Una de las principales conclusiones es que el 44% de los hombres consideran que las políticas de igualdad han ido "tan lejos" que ahora los discriminados son ellos. Un dato significativo es que el 32,5% de las mujeres comparte esa percepción, al igual que el 50,1% de los jóvenes de entre 16 y 24 años. Pero, mientras unas dan pasos hacia adelante para alcanzar la igualdad, algunos de ellos, en cambio, sienten que retroceden.

La pedagoga Magallanes suele tener talleres con adolescentes. Ahí ve cómo, por un lado, muchas mujeres abren los ojos y se dan cuenta del maltrato que tienen. En cambio, entre los hombres a veces produce el efecto contrario y es que, como cuenta, en ocasiones, "de tanto recibir talleres se creen que es un tema que no tiene nada que ver con ellos y no se sienten culpables". "Hay que explicarse bien", añade. A veces, dice, el problema es que "intentamos explicar el machismo con experiencias que ni siquiera han tenido" e insiste en que los jóvenes "tienen que ser capaces de entenderlo" y "nosotros de explicarlo".

Para hacerles entrar en razón, Magallanes suele realizar una actividad con los jóvenes. Lo llama el "túnel del terror". Mientras les tapa los ojos les hace vivir el proceso de socialización del otro sexo. Es decir, los hombres sienten cómo es nacer mujer y las mujeres cómo es nacer hombre. "Así los hombres pueden ver desde fuera lo que escucha una niña desde que nace. El "jugarás con muñecas, serás dulce y delicada". Todo eso hasta que viven una situación de acoso callejero", explica la pedagoga. Los hombres, en cambio, escuchan cómo la sociedad les dice que tienen que ser fuertes y llevar las riendas, hasta que terminan teniendo un accidente de tráfico por tener que "asumir el riesgo".

'016', teléfono contra la violencia machista

