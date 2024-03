Igual que a lo largo de la historia se han venido escuchando frases como "Eso no se lo compres, que es rosa y el rosa es de niñas y no de niños", los juguetes han tenido tradicionalmente asociado un rol de género. Los catálogos de las tiendas de juguetes cuando se acerca la Navidad se llenaban de muñecas, carritos de bebés, fregonas y escobas de plástico plasmadas sobre páginas en color rosa pastel, frente a los tonos menos cálidos usados para los camiones, las grúas o los coches de carreras, casi siempre acompañados de la imagen de un niño y no de una niña. Desde hace años, la crítica ha estado centrada ahí: aunque las páginas no vayan marcadas con un específico 'Juguetes para niños' o 'Juguetes para niñas', los colores ya hacían ese trabajo.

Según el último informe de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, publicado este 8 de marzo aprovechando el Día Internacional de la Mujer, los cambios introducidos en el Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil de Juguetes en 2022 han propiciado "un tratamiento más igualitario de niñas y niños" en dicha publicidad; aunque sí, también queda mucho por hacer.

Para la campaña analizada 2023-2024, un 57,6% de los anuncios cuentan con presencia conjunta de niñas y niños, cinco puntos por encima del resultado del año pasado (52%) y muy por encima de años previos: en las campañas anteriores, esta cifra giraba en torno a un 30% de los anuncios. De este modo, la presencia exclusiva de niñas en publicidad de juguetes ha caído, de un 29% en 2023 a un 16,2% en la actualidad. No obstante, es precisamente en este punto donde más trabajo queda por hacer, ya que la presencia de niñas en los anuncios de juguetes tradicionalmente considerados 'femeninos' sigue siendo "mayoritariamente excluyente": el 70% de anuncios de juguetes relacionados con estética, moda y complementos están protagonizados únicamente por niñas; así como el 75% de los juguetes relacionados con el entorno doméstico o el 67% de los de muñecos y muñecas.