Ocurre que cuando se le da visibilidad a un problema otras personas pueden verse reflejadas y reconocidas y dan el paso de contar o denunciar su historia. Es lo que le ha ocurrido a una espectadora de la serie 'Alba' de Atresplayer, en la que la protagonista, la actriz Elena Rivera, sufre una violación múltiple y debe enfrentarse a todo un duro proceso para llegar a denunciar los hechos y tratar de hacer justicia.

Ha sido gracias al visionado de esta serie que una chica ha dado el paso de contar lo que le ocurrió hace dos años y que todavía no se había atrevido a decir a nadie. Ella ha querido compartir su historia con la propia actriz para agradecerle lo que ha supuesto 'Alba' para ella. "En 2019, en unas fiestas de verano que se hacen en la zona me violaron. A día de hoy, y después de ver 'Alba', puedo decirlo claro, cosa que nunca había hecho".

"No lo había hecho porque jamás se lo había contado a nadie. No me sentí capaz y cargué con aquella noche yo sola hasta después de ver unos capítulos de Alba", cuenta la chica en su mensaje.

Relata que tras ver los primeros episodios de la serie pidió cita con su psicóloga y le contó todo lo ocurrido. Y pese a que no se ha visto preparada para contárselo a nadie más de su entorno, ha decidido contactar con la actriz para agradecerle el paso "muy grande" que ha dado, de contar los sucedido tras dos años. "Muchísimas gracias, no sé si lo habría contado algún día", explica, haciendo referencia a lo que ha supuesto para ella ver la serie y conocer a su personaje.

La actriz Elena Rivera no ha dudado en compartir este testimonio con el resto de sus seguidores y enviar a las mujeres un mensaje muy contundente. "La víctima no debería nunca cargar con la culpa. Pedid ayuda y denunciad", ha escrito la artista al compartir la historia que le hizo llegar su seguidora.