La factura de la vuelta al cole: padres y madres se preparan para un desembolso récord en material y uniformes

Los detalles Falta poco para que comience el curso escolar. Como cada año, va a haber que hacer un gran desembolso, aunque todavía hay tiempo de poder ahorrar con algunos de los trucos que le vamos a dar.

La vuelta al cole será este año más cara que nunca. De media, cada familia gastará 500 euros por niño, un 2% más que el año anterior. El gasto en material escolar y libros supone un desafío añadido para llegar a fin de mes.

Por ello, las asociaciones de consumidores recomiendan, en primer lugar, planificar bien las compras. "Tenemos que apuntar en un papel qué necesitamos y, en la medida de lo posible, huir de la compra compulsiva y de ir a una gran superficie sin saber qué necesitamos", señala al respecto Enrique García, portavoz de la OCU.

Además, también es muy importante reutilizar materiales, como "libros de texto, material escolar y ropa", tal y como subraya Enrique García. También es fundamental comparar precios. En este sentido, el portavoz de la OCU indica que "la diferencia de precio entre un establecimiento y otro puede ser del 25%".

Otro truco para ahorrar es recurrir al mercado de segunda mano. Estos pequeños gestos pueden de gran ayuda para intentar que la cuesta de septiembre cueste un poco menos.