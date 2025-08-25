Ahora

Incendios en Galicia

Los bomberos encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso (Ourense)

Los detalles Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).

Imagen de archivo de un incendio forestal en OurenseImagen de archivo de un incendio forestal en OurenseEuropa Press

Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses.

Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.

*Noticia en ampliación.

Las 6 de laSexta

  1. Los mensajes de los bomberos de una brigada de Castilla y León muestran la descoordinación en plena ola de incendios: "Estamos de brazos cruzados"
  2. Trump asegura que Putin no quiere reunirse con Zelenski "porque no le gusta"
  3. Israel mata al menos a 20 personas, entre ellas cinco periodistas, en un doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza
  4. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. La bajada de turistas alemanes aleja a España de alcanzar la meta de los 100 millones de turistas extranjeros
  6. Los restos de dos represaliados regresan con sus familias 73 años después: "Es un duelo constante"