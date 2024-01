laSexta ha accedido en exclusiva al documento preparado por el Ministerio de Transición Ecológica que remitió a los ayuntamientos de Ribeira y Porto do Son, en A Coruña, con las primeras valoraciones e imágenes sobre el vertido de pellets de plástico por la pérdida de hasta seis contenedores del buque Tuconao en aguas portuguesas.

El documento iba dirigido para que el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas de Galicia informase a estos ayuntamientos sobre la aparición de un vertido de material plástico y chapapote en Praias de Balieiros, Corrubedo y San Pedro de Muro. laSexta ha podido confirmar que los dos ayuntamientos recibieron el informe el mismo día 14 de diciembre a última hora de la mañana.

Son ocho páginas en las que se incluyen fotografías realizadas un día antes en las playas afectadas y en las que se observa cómo el vertido se encuentra tanto en sacos, en los que aparece impreso el nombre de la empresa 'Bedeko', como mezclado entre la arena.

Junto al material plástico se aprecia otro vertido de chapapote con galletas de pequeño tamaño, también documentado en el informe, en el que hay dos mapas que indican las zonas en las que se han encontrado los materiales.

Este informe ya avisaba de la probabilidad de que estos vertidos continuaran llegando a las playas durante los siguientes días. Un día antes, el 13 de diciembre, tuvo lugar la primera comunicación por parte del 112, que comunicó a Salvamento Marítimo sobre la aparición de bolas de pellet de plástico en las costas gallegas.

Asturias ya ha activado el nivel 2 mientras Galicia se resiste

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, ha defendido que la primera comunicación oficial que recibieron fue tres semanas más tarde (21 días, concretamente), algo que no es así. Ese día, un particular había informado a 112 de la presencia de "unos sacos de rafia con pequeñas bolas plásticas en playa de Vilar en Ribeira.

El Principado de Asturias ha activado en la mañana de este lunes el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina ante la presencia de microplásticos en varias playas del litoral occidental asturiano, elevándolo hasta el nivel 2, que permite la actuación del Gobierno central, según ha podido saber laSexta.

El Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Xunta de tratar de "escurrir el bulto" y de "no hacer nada" desde el 13 de diciembre, fecha del primer avistamiento de pellets. Asimismo, ha precisado que el Gobierno central no puede actuar mientras no sea declarado el nivel 2 de emergencias.

"A quien miente, hay que desenmascararlo", ha asegurado el ministro. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su parte, ha asegurado que el "Gobierno de España no puede actuar si Rueda no actúa".