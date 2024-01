El alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegura que no se han dirigido en ningún momento desde la Xunta para tratar las crisis de los pellets. "Yo no tengo ninguna llamada de ninguna conselleira o conselleiro", ha asegurado ante los medios de comunicación.

En este sentido, ha señalado que ellos están haciendo su propia investigación. "Estamos buscando nuestros propios medios de limpieza y tan pronto tenga pellets en mis manos los voy a llevar al CSIC", señala. Caballero explica que él quiere que sean técnicos profesionales y grandes investigadores los que investiguen los pellets. "Quiero que haya un dictamen del ámbito oficial y lo voy a hacer yo, ya que no lo hace la Xunta de Galicia", añade en directo.

Aunque reconoce que sí se ha comunicado con el Gobierno de España, por "motivos personales", insiste en que la comunicación tiene que ser con la Xunta." Quien tiene la competencia es la Xunta. La Xunta tiene que decirle al Gobierno de España lo que necesita. Si la Xunta me llamara yo le digo lo que necesitamos aquí, que me llamen ya y yo se lo digo corriendo", ha expresado. El alcalde celebra que, por ahora, no hay ni un solo pellet en Vigo.