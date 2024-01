Mientras la crisis de los pellets azota las costas gallegas, el PP en Galicia se desentiende de la responsabilidad. De esta manera, la Xunta de Rueda evade su culpa y señala al Gobierno por no actuar a tiempo. En palabras de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, "son ellos los que tienen que habilitar el dispositivo. Es la responsabilidad del Gobierno español. Es el que tiene que frenar la sangría de pellets a las costas".

Ángeles Vázquez también afirmó que el informe encargado por la Xunta indica que los pellets no son tóxicos. No obstante, responsabiliza a España y Portugal por no intervenir previamente. Aunque admitió la alerta del 112 en diciembre, insiste en que la negligencia recae en el Gobierno central.

"Ellos son los que llevan un mes y dos días sin actuar. Son muchos los consejos que llegan a la Xunta de Galicia, pero el trabajo es nulo", explicó.

La vicepresidenta de la Xunta también subraya la amenaza ambiental de los plásticos y anuncia acciones inmediatas en la limpieza de playas.