El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha querido aclarar en Al Rojo Vivo la cronología de la batalla entre el Gobierno y la Xunta con el vertido de pellets. Según ha indicado en laSexta, "el 8 de diciembre solo hay un aviso de seguridad marítima que emite el buque y que es recibido por el Centro de Coordinación de Salvamento de Finisterre".

Un mensaje, ha dicho, en el que se avisa de que han caído contenedores de un barco, "algo más habitual de lo que nos gustaría". "Dicen que no contienen residuos peligrosos y que se vele por la seguridad marítima para que ningún buque choque con los contenedores", ha indicado.

Ahí queda la historia hasta que el día 13 de diciembre aparecen unos pellets en la costa. "El aviso nos lo da la Xunta de Galicia. No somos nosotros, es la Xunta, a través de su 112 la que se pone en contacto con Salvamento Marítimo y les traslada la existencia de estos restos", ha explicado.

Así, trataron de buscar un nexo de conexión que les lleva a que entre los seis contendores que cayeron había uno que contenía pellets. Fue el armador quien así se lo confirmó al Gobierno, que se lo comunicó a la Xunta de Galicia "tan pronto como tuvo constancia".

"Lo que hace la Xunta es nada. No toma ninguna decisión. Lo que no puede ser es que escondan la cabeza y luego digan que el Gobierno no les avisó. El Gobierno ha actuado siguiendo las prescripciones técnicas sobre esta materia, y se puede demostrar", ha zanjado el ministro.