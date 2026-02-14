Vecinos de Velluters denuncian la presencia de un prostíbulo en su barrio y la inacción del Ayuntamiento ante la situación

Los detalles Vecinos de Velluters denuncian inseguridad, peleas y prostitución a plena luz del día. Piden ayuda urgente al Ayuntamiento y a la Policía. Aseguran vivir con miedo, sobre todo familias con niños, y reclaman soluciones reales que protejan al barrio seguro.

Los vecinos de Velluters, en Valencia, expresan su preocupación por la inseguridad en su barrio, evidenciada en un vídeo de laSexta. En una de sus calles principales, un prostíbulo opera a plena luz del día, con hombres esperando su turno. Una vecina relata que un hombre le ofreció dinero por un servicio mientras pasaba con su hijo, lo que la asustó. Los residentes denuncian peleas, insultos y amenazas constantes, y critican la pasividad del Ayuntamiento de Valencia. La Asociación Amics de Velluters considera insuficiente multar a los clientes y pide soluciones efectivas que no criminalicen a las mujeres prostituidas.

Los vecinos de Velluters, en Valencia, denuncian en un vídeo de laSexta que están cansados de vivir inseguros en el barrio que les vio nacer. Como se puede apreciar en las imágenes, en una de sus calles principales se encuentra un prostíbulo en el cual, a plena luz del día y con la cara descubierta, decenas de hombres esperan su turno.

Una vecina relata que mientras pasaba con su hijo por la calle un hombre le ofreció "dinero en mano" por un servicio. "Me asusté", confiesa la mujer.

Los viandantes denuncian peleas, insultos y constantes amenazas que tienen que oír desde sus casas. Están preocupados por la degradación del barrio y por la pasividad, explican, del Ayuntamiento de Valencia.

"Se han limitado a decir que al parecer hay una señora, una madam que ha vuelto, y se han propuesto como solución multar a los puteros", apunta José Ignacio Pastor, vicepresidente de la Asociación Amics de Velluters.

Desde la asociación consideran que multar a estos hombres es insuficiente porque podría tratarse de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Por eso piden al consistorio y a las autoridades pertinentes una solución cuanto antes y que esta no implique criminalizar a las mujeres prostituidas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.