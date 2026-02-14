Ahora

Trágico suceso

Muere un hombre al caerle encima el árbol que talaba en Soutomaior, Pontevedra

Los detalles El fallecido utilizaba una grúa para dirigir la caída. Sin embargo, en un momento dado, le ha caído encima.

Foto de archivo de una ambulancia en GaliciaFoto de archivo de una ambulancia en GaliciaEuropa Press

Un hombre ha fallecido este sábado tras caerle encima el árbol que talaba en una finca del municipio pontevedrés de Soutomaior.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el hombre estaba utilizando una grúa para dirigir la caída del árbol que cortaba. Sin embargo, en un momento dado, le cayó encima, causándole la muerte.

Los servicios de Urxencias Sanitarias recibieron el aviso del suceso sobre las 9:50 horas, tras lo que se trasladaron al lugar los sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. Además, también se desplazaron a la finca agentes de la Guardia Civil, Protección Civil de la Mancomunidad Oitavén Tea y de Redondela.

