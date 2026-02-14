Muere un hombre de 65 años al recibir una cornada durante una capea en el Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo

¿Qué ha pasado? El hombre quedó a merced del animal y terminó recibiendo una letal cornada en el pecho. Los servicios de emergencia tan solo pudieron confirmar su muerte.

Un hombre de 65 años falleció durante una capea en el Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo tras recibir una cornada mortal en el pecho por parte de un toro de la ganadería de Antonio López Gijaba. El incidente ocurrió alrededor de la 01:15 horas en la Plaza Mayor de la localidad salmantina. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no se pudo salvar su vida y se confirmó su fallecimiento. La Guardia Civil fue solicitada para llevar a cabo las diligencias pertinentes. Este es el primer fallecimiento por asta en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo en 40 años.

Los servicios de emergencia de la enfermería del dispositivo allí instalado trataron de hacer todo lo posible por salvar su vida, pero de nada sirvió y tan solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Según la información del 112 fueron ellos los que informaron de la muerte del hombre, debido a una cornada de uno de los dos toros de la ganadería de Antonio López Gijaba.

Además de los sanitarios, se solicitó la presencia de la Guardia Civil en el lugar para instruir las respectivas diligencias sobre el caso.

Tal y como informa 'La Gaceta de Salamanca', todo sucedió por un despiste del fallecido, que quedó a merced del animal y que terminó recibiendo una cornada mortal en el pecho.

Es el primer muerto por asta en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo en los últimos 40 años.

El Carnaval del Toro 2026 había comenzado oficialmente a las 17:00 horas de este viernes 13 de febrero con el tradicional 'Campanazo', que ha congregado en la Plaza Mayor a miles de personas, la mayoría ataviadas con un pañuelo naranja al cuello.

La meteorología había sido hasta ahora la gran protagonista, debido al intenso frío y la lluvia que habían acompañado.

