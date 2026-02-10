Entrevista en Al Rojo Vivo
Baldoví (Compromís), sobre los planes de unidad de la izquierda: "Podemos pactar con cualquiera, pero no formamos parte de nada, somos un proyecto valenciano"
Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, analiza y responde con claridad a los movimientos de Gabriel Rufián y de partidos de izquierda para aunar un espacio fuerte a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. En el vídeo, los detalles.
Tras criticar a Vox, que parece no pasarles factura el que se salgan de los Gobiernos, Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, analiza los nuevos movimientos de los partidos de izquierda para conformar, como dice Gabriel Rufián, una unidad o un frente fuerte para combatir a la ultraderecha.
Además de la propuesta Rufián, este mismo martes hemos conocido que IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán para las generales su alianza de izquierdas el 21 de febrero en Madrid. "¿Cómo ves todo esto? Porque es verdad que la izquierda a la izquierda del Partido Socialista (PSOE), da la sensación de que es un poquito un reinos de taifas", pregunta Antonio García Ferreras.
"Y aun así, gracias a estos reinos de taifas, Pedro Sánchez está gobernando", afirma contundente el valenciano. Es decir, y esto es una reflexión, añade, "gracias a que en algunos territorios se vota diferente, ahora mismo Pedro Sánchez ha podido ser presidente y hay una mayoría que puede seguir aprobando leyes".
Ahora bien, dicho esto, apunta Baldoví que si algo tiene Compromís es que es capaz de pactar con cualquiera como han hecho con Equo, con Podemos, con Más País o con Sumar. "Pero nosotros no formamos parte de esto", confirma el político, "nosotros somos un proyecto valenciano y creemos que nos va mucho mejor y que somos más útiles cuanto más fuertes y más singulares seamos aquí [en Valencia]".
Por tanto, "sí, hablar con quien sea, sí", apunta Baldoví, "pero nosotros no formamos parte ni de una fundación ni de nada. Nosotros somos un proyecto valenciano que vemos en clave valenciana", aclara e insiste, haciendo además referencia a las elecciones de Aragón: "Los proyectos pegados a la tierra que hablan de los problemas de aquí, son los proyectos que han duplicado escaños", afirma, haciendo una clara referencia a Chunta Aragonesista, que ha pasado de tres a seis escaños y ha capitalizado mayoritariamente el voto de la izquierda.
Rufián y la virtud de "mover el gallinero"
Por otro lado, en cuanto a la idea de Gabriel Rufián de contactar y hablar con algunos líderes de la izquierda (Emilio Delgado, de Más Madrid, será el primero), Baldoví reconoce que además de ser un buen parlamentario, tiene la virtud de "mover el gallinero". De este modo, le parece que es un "revulsivo", porque "es bueno que se empiece a hablar".
No obstante, señala que "aún hay muy poca concreción respecto de qué significa este proyecto. Pero me parece interesantísimo que se hable", celebra Baldoví. Ahora bien, "me parece mucho más interesante que se hable a partir de las realidades de las diferentes comunidades autónomas, donde hay partidos fuertes que somos capaces de hacer la mejor oposición al PP y a Vox", remata Baldoví.
