La tía de Antonio Anglés abandona una entrevista tras la llamada de su hijo: "No les digas nada"

La entrevista con Neide Dias, tía de Antonio Anglés, dio un giro inesperado cuando una llamada de su hijo la instó a dejar de hablar con los periodistas de la docuserie 'Anglés: Historia de una fuga'.

En 'Anglés: Historia de una fuga', la docuserie que laSexta vuelve a emitir esta noche, los periodistas Genar Martí y Jorge Saucedo viajan hasta Brasil para localizar a Neide Dias, tía de Antonio Anglés. La mujer acepta responder a sus preguntas y ofrece su visión sobre el principal sospechoso del crimen de Alcàsser.

"Yo no sé nada y mi sobrina Kelly no quiere saber nada del tema. No le gustan los comentarios. No le gusta que se hable de este asunto. No quieren saber dónde está Antonio, ni si está vivo o muerto. Mi hermana incluso decía a la policía: '¡Si lo encontráis, matadlo!'. Yo no sé si está vivo o muerto, porque no encontraron su cuerpo", afirma.

Pese a ello, Neide defiende la inocencia de su sobrino. "Yo solo sé que fue perseguido injustamente porque él no hizo nada", asegura. "Yo creo que él no era malo", añade.

La conversación, sin embargo, se interrumpe de forma inesperada por una llamada telefónica. Al otro lado de la línea está el hijo de Neide y primo de Antonio Anglés, que le pide con insistencia que deje de hablar con los periodistas. "¡No estés con ellos, no les hagas caso, no les digas nada!", exclama el familiar. "No son de fiar; a ellos les da todo igual; no cuentes nada, mamá, por el amor de Dios; métete en casa, por favor", insiste.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie 'Anglés: historia de una fuga', que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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