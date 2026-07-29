"¿Fue un ensayo el ataque de Antonio Anglés a Nuria Pera para luego matar a las niñas de Alcàsser?": los "enormes paralelismos" entre ambos casos

laSexta reemite esta noche Anglés: historia de una fuga. Una periodista plantea en esta docuserie la hipótesis de que la agresión de Antonio Anglés a Nuria Pera en 1991 pudo ser "un ensayo" del ataque a las niñas de Alcásser.

"¿Fue un ensayo el ataque de Antonio Anglés a Nuria Pera para luego matar a las niñas de Alcàsser?", se preguntaba Teresa Domínguez, periodista de Levante-EMV, en la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche. La reflexión parte de uno de los episodios menos conocidos del historial criminal de Antonio Anglés, el principal sospechoso del triple crimen de Alcàsser junto a Miguel Ricart y que permanece en paradero desconocido desde 1993, cuando logró escapar antes de ser detenido.

Antes del secuestro, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, Antonio Anglés ya acumulaba un amplio historial delictivo por robos, agresiones y delitos relacionados con las drogas. Entre esos antecedentes sobresale la condena que recibió en 1991 por la detención ilegal, las agresiones y las torturas a Nuria Pera, una joven a la que retuvo contra su voluntad durante varios días-

Según explicaba Domínguez, al analizar el asesinato de las niñas de Alcàsser y el modus operandi de Anglés se aprecian "paralelismos muy grandes". "En los dos casos, él ocupa el asiento del copiloto, porque él no conduce, siempre tiene a alguien de chófer", relataba. Además, "en los dos casos, Anglés domina a las víctimas, girándose sobre sí mismo en el asiento del copiloto y dándoles puñetazos".

A Miriam, Toñi y Desirée las ató con vendas; a Nuria, con cadenas. "De esta manera, la tiene atada varios días, en los que la tortura, al igual que a las niñas de Alcàsser, y la amenaza con matarla". Para la periodista, las similitudes entre ambos casos no solo se encuentran en la forma de someter a las víctimas, sino también en la violencia ejercida y en el patrón de actuación del delincuente.

Aquel delito le supuso una condena de seis años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, el asesino de Alcàsser no volvería a cometer el mismo error. "¿Qué aprende él de eso? Que si dejo viva a la mujer a la que le haga esto, va a declarar contra mí, me va a denunciar y yo voy a pagar con cárcel, así que a la siguiente no se va a quedar viva", concluía Domínguez, planteando la hipótesis de que aquella agresión pudo anticipar el método empleado posteriormente en uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de España.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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