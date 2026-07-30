Un periodista irlandés señala tres posibles rastros de Antonio Anglés: "Cualquiera de ellos podría ser él"

El equipo de 'Anglés: Historia de una fuga' viajó hasta Dublín para seguir una pista inédita sobre el fugitivo. Allí, un periodista especializado en desaparecidos señaló tres posibles coincidencias.

En uno de los episodios de 'Anglés: Historia de una fuga', docuserie que laSexta vuelve a emitir esta noche, el equipo de investigación se desplazó hasta Irlanda para seguir una de las hipótesis que aún rodean el paradero de Antonio Anglés: la posibilidad de que hubiera muerto ahogado tras escapar del mercante 'City of Plymouth'.

Durante el viaje, los periodistas se reunieron con Barry Cummins, especializado en casos de personas desaparecidas, para comprobar si entre los registros irlandeses existía algún cuerpo que pudiera corresponder al principal sospechoso del crimen de Alcàsser.

La respuesta fue afirmativa. "Hay una muestra de sangre sin identificar de 1993", explica Cummins. Según detalla, "es una muestra de un hombre ahogado al sur de Dublín" y "la muestra llegó a los científicos forenses de Irlanda en mayo de 1993".

Pero la investigación no terminó ahí. El periodista condujo al equipo hasta el cementerio de Glasnevin, donde descansan otros dos cuerpos sin identificar cuyas características podrían ser compatibles con las de Antonio Anglés.

"El primer cuerpo está localizado en la II88 en el cementerio y fue encontrado el 1 de febrero de 1994 en Dollymount Strand, una playa junto al puerto de Dublín", explica Cummins. "El segundo cuerpo se encontró el 10 de julio del 96, y en este caso lo hallaron en la bahía de Dublín, en Dalkey Island, al sur de Dublín. La localización de la tumba de este cuerpo es GJ53", añade.

Para el periodista, ambos casos mantienen abierta una incógnita que sigue sin resolverse más de tres décadas después. "Los dos son hombres y ambos se ahogaron", señala, antes de concluir: "Cualquiera de ellos podría ser Antonio Anglés".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie 'Anglés: historia de una fuga', que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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