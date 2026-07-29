"Se perdió una oportunidad de oro": así burló Antonio Anglés el operativo policial de Villamarxant tras el crimen de las niñas de Alcàsser

Tras el crimen de las niñas de Alcàsser, la Guardia Civil organizó un operativo para detener a Antonio Anglés en Villamarxant. Sin embargo, el fugitivo detectó el dispositivo policial desde su escondite y logró escapar una vez más, según se relató en esta serie documental.

Los cuerpos de Miriam, Toñi y Desirée, las niñas de Alcàssser, fueron hallados el 27 de enero de 1993. Meses después, la investigación se centró en Antonio Anglés y Miguel Ricart como principales responsables. Mientras Ricart fue detenido y condenado, Anglés logró escapar.

La docuserie 'Anglés: historia de una fuga', que hoy vuelve a emitir laSexta, reconstruye los movimientos del fugitivo durante aquellos días y revela que la Policía y la Guardia Civil estuvieron muy cerca de capturarlo. Sin embargo, la gran operación preparada para arrestarlo terminó frustrándose en el último momento.

La producción recupera de la hemeroteca la entrevista que Canal 9 hizo a un menor de edad en las inmediaciones de la antigua estación de Villamarxant. "Yo sé que era él. Sacó la pistola de la chaqueta. Lo ha visto mi hermano. Se ha ido alejando para allá", indicaba a los periodistas el chico. "Lo conocíamos, porque estaba aquí viviendo desde hace dos meses o tres", añadía.

Según explicó en este documental Teresa Domínguez, periodista de Levante-EMV, en 1993, una familia aseguró haber visto a Antonio Anglés en la antigua estación de Villamarxant. Tras recibir ese aviso, varios agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona y comenzaron a preguntar entre los vecinos mientras mostraban una fotografía del sospechoso. Varios vecinos les respondieron que aquel hombre se llamaba "Rubén" tras mostrarle una fotografía del asesino de las niñas de Alcàsser.

Las pesquisas dieron un paso más cuando una mujer que residía cerca de la antigua estación relató a los agentes que el fugitivo había contactado con su marido porque quería comprarle un vehículo. Esa información permitió organizar un operativo con la esperanza de detenerlo durante el supuesto encuentro para formalizar la compraventa.

José M. Hidalgo, cabo de la Unidad Central Operativa (UCO) en 1993, explicó que la Guardia Civil desplegó un dispositivo en el lugar donde ambas partes habían acordado reunirse, confiando en arrestar a Antonio Anglés en cuanto apareciera para recoger el coche.

"La operación oficial era la que tenía en marcha Policía Judicial, que consistía en lo siguiente: se incrustaron en las viviendas que había frente a la estación de Villamarxant varios agentes que iban de paisano. Estaban ocultos para en el momento en el que él llegase, darle el alto y detenerlo", detallaba Domínguez.

Sin embargo, el encuentro nunca llegó a producirse. Tal y como relató el capitán Pérez, el fugitivo permanecía escondido en un chalet que no estaba habitado. "Yo me lo encontré con un mono azul, las manos metidas y la cabeza agachada. Era de mi estatura, más delgado. Pasó a un metro de mí y yo le dije: 'Por lo menos se dice buenos días'. El señor se paró, me miró y me pidió perdón", contaba un testigo.

"Él ahí se sentía a salvo. Tenía un sitio donde dormir, ducharse y almacenar comida para pasar los primeros días. Y ese chalé tiene visión directa a la explanada donde se levanta la antigua estación de Villamarxant", especificaba Domínguez. Esa era la zona que él quería tener controlada, porque era donde iba a comprar el vehículo para huír.

Pero nunca llegó a hacerlo. A día de hoy, aún se desconocen los motivos, pero se maneja la posibilidad de que de alguna manera tuviera conocimiento de que la Guardia Civil estaba en la zona. También se contempla la opción de que fuera avisado por un tercero o de que hubiera algún fallo en el dispositivo.

Al observar desde la distancia la presencia de los agentes, Anglés comprendió que se trataba de una emboscada y optó por no acudir a la cita. Aquella decisión le permitió continuar con su fuga y evitó que la Guardia Civil pudiera detenerlo en ese momento. Para Teresa Domínguez, aquella operación frustrada supuso que se "perdió una oportunidad de oro de detenerlo", una ocasión que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los episodios más recordados de la búsqueda del principal fugitivo del caso Alcàsser.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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