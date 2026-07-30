El escalofriante relato de Nuria Pera, víctima de Antonio Anglés antes que las niñas de Alcásser: una paliza, un pozo y un dóberman

La docuserie 'Anglés: historia de una fuga' analiza los antecedentes de Antonio Anglés, asesino de las niñas de Alcàsser. Uno de las personas que prestan testimonio en este reportaje es el juez del caso Nuria Pera, otra de las víctimas de Anglés, previa a Toñi, Miriam y Desirée.

"Uno, al final, proyecta su personalidad en todo aquello que hace. Si matas, sueles matar igual una y otra vez. O si atacas a una persona, lo haces igual". Con esta inquietante reflexión Teresa Domínguez, periodista de Levante-EMV, comenzaba a analizar en 'Anglés: historia de una fuga' la brutal agresión que Antonio Anglés propinó a Nuria Pera, apenas un año antes de que violara, mutilara y asesinara a las niñas de Alcásser.

Carlos Climent, quien fuera el juez del caso Nuria Pera en 1991, relataba así los hechos, en base al detallado testimonio de la víctima, en este documental que hoy vuelve a emitir laSexta: "La cogió del cuello con una mano, estando a punto de ahogarla, por lo que la declarante se hizo sus necesidades encima debido al pánico que tenía. Empezó a pegarle puñetazos en la cabeza, en la cara y en todo el cuerpo, al mismo tiempo que la amenazaba con un cuchillo, haciendo como que se lo iba a clavar".

Cuando Nuria tenía la cara llena de sangre, "Antonio la obligaba a ir a lavársela para después volverle a pegar". Después, la amenazó con tirarla a un pozo e incluso tiró cosas a su interior para que se hiciera una idea de su profundidad con el sonido del impacto en el agua. Más tarde, "sacó una cadena muy grande con dos candados, atándola a un pie y al otro extremo al pilar que formaba el hueco de la puerta y la ventana de la misma habitación".

"Antes de marcharse del lugar, Antonio llevó a la habitación un perro dóberman y lo dejó allí suelto, diciéndole a la declarante que rezara porque los dóberman huelen la sangre", añadía. Ella se tapó todo el cuerpo con las mantas. "Presa del pánico, y en esa posición, notaba cómo el perro se paseaba por encima de la cama y de la declarante mientras la olía", describió.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

*Vuelve a ver 'Anglés: historia de una fuga' en atresplayer.com.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido