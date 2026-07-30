¿Podría estar Antonio Anglés en Las Vegas? Las claves de la investigación que consiguió que el crimen de Alcàsser no prescriba hasta 2029

Veintisiete años después de la fuga de Antonio Anglés, un juicio contra sus hermanos destapó el cambio económico de la familia mientras la investigación mantenía abierta la búsqueda del asesino de las niñas de Alcàsser, un caso que sigue sin resolverse.

Veintisiete años después de la fuga de Antonio Anglés, el prófugo más buscado por la justicia, asesino de las niñas de Alcàsser, sus hermanos se sentaron en el banquillo. Estaban acusados de retener durante horas a un empresario, amenazarle con una pistola y agredirle. Un episodio que recordaba la docuserie 'Anglés: historia de una fuga' que esta noche vuelve a emitirse en laSexta.

Genar Martí, uno de los periodistas que llevó a cabo la investigación que da origen a esta producción, aseguraba que en ese juicio, en el que acabaron absueltos Mauri y Roberto y condenado Carlos, desveló la transformación económica que tuvo la familia. Sin embargo, Mauricio aseguraba que la sombra del crimen que cometió su hermano aún le persigue a él y a sus hijos. "A mí nadie me ha dado nada, he invertido dinero y he montado mi gasolinera", defendía ante las cámaras de televisión.

Según explicaba Jorge Saucedo, otro de los reporteros que investigó este caso, "habían invertido en el negocio de las gasolineras 'low cost'". "Tenían tres estaciones de servicio, una consultoría empresarial, una pizzería en el centro de Valencia y una clínica de cirugía estética", detallaba.

En este cambio habría tenido un papel determinante Kelly, sobre todo, después de su paso por Las Vegas (EEUU). "No pudimos concluir que Antonio Anglés estaba vivo ni que estaba en las Vegas ni que formaba parte del círculo de Kelly, pero sí tuvimos la victoria de consolación de que el caso no prescribía. El caso sigue abierto hasta 2029", contaba Juan Pablo de Anca, miembro del grupo de coordinación operativa de la UDYCO. Él investigó la posibilidad de que Antonio Anglés huyera a Las Vegas tras el crimen de las niñas de Alcàsser.

"Las Vegas es el sitio donde van a recalar todos los fugitivos estadounidenses porque es el sitio donde es más fácil ocultarse, crearse una nueva identidad y acceder a armas, incluso mover dinero de fuentes ilícitas". Se detectó que Kelly había entrado y salido 12 veces de EEUU en un periodo de tiempo y que "ninguna de esas 12 entradas y salidas de EEUU es por aeropuertos españoles", por lo que lo podrían "interpretar una maniobra para eludir la acción de la Policía". "A esto se añade que Kelly en EEUU vivía en el domicilio de un tipo conocido por el FBI que había sido detenido por tenencia ilícita de armas en Las Vegas. Este era el círculo de Kelly", apostillaba.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

*Vuelve a ver 'Anglés: historia de una fuga' en atresplayer.com.

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