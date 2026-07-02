La terapeuta de la familia Andic apunta al dinero como problema: de los costes de la boda de Jonathan al reclamo de la herencia en vida

Los detalles La terapeuta que trataba tanto a Isak Andic como a su hijo Jonathan, el principal acusado de su muerte, declaró ante la jueza durante más de tres horas. Explicó varios roces por cuestiones económicas y cómo el dinero era tema a tratar en sus sesiones.

El caso de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, sigue revelando detalles cruciales. La terapeuta familiar ha declarado a la jueza sobre los conflictos financieros entre Isak y su hijo Jonathan Andic, quien es el principal acusado de su muerte. Un tema central fue el coste de la boda de Jonathan, que excedía el presupuesto proporcionado por su padre, generando tensiones. Además, Jonathan habría reclamado la herencia en vida, lo que la jueza considera un posible móvil del crimen. Mientras las hermanas de Jonathan defienden su inocencia, la viuda de Isak asegura que la relación entre padre e hijo era tensa, complicando así la defensa del acusado.

Seguimos conociendo detalles del caso que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Sobre todo, detalles clave de lo que han contado los testigos a la jueza, a puerta cerrada. En concreto, interesa y mucho lo que ha dicho la terapeuta que trataba a la familia. En su declaración ha hablado de roces entre el padre y el hijo a cuenta del dinero. Entre la víctima y el principal acusado de su muerte, su hijo: Jonathan Andic.

Incluso, un año después de que Isak Andic muriera al caer al vacío mientras hacía senderismo con Jonathan, hemos sabido gracias a la terapeuta que el coste de la boda de Jonathan fue un problema.

Al parecer, esta celebración se pasaba del presupuesto. Los novios eran Jonathan Andic y su actual mujer, Paula Navarro; pero la boda la pagaba papá Andic. El problema llegó cuando vieron que la cantidad que les daba el fundador de Mango no alcanzaba para cubrir los deseos de los novios; por ello, se enfrentaron. Este fue uno de los temas a tratar en la terapia familiar.

Al final, no hubo convite. Fue una boda íntima que se celebró tres meses antes de la caída mortal.

Roces por el dinero y la terapia

Las cuestiones económicas eran tratadas de forma recurrente en la terapia. De hecho, durante esas casi tres horas que estuvo declarando la terapeuta. Allí también contó otros enfrentamientos, como el que sucedió cuando Jonathan reclamó la herencia en vida.

Lo ha relatado ante las preguntas de la jueza que, recordamos, hace un mes y medio, acusó a Jonathan de haber matado a su padre. Entonces ya apuntó a que Jonathan Andic tenía "obsesión con el dinero" y que ese era el posible móvil del crimen.

Y en este camino seguirá indagando este jueves la jueza. Es el turno de declarar de las hermanas de Jonathan. Ambas creen que no mató a su padre, creen en su inocencia y esta idea choca de lleno con la versión de la viuda de Isak Andic. Su testimonio ante la jueza complica la defensa del primogénito, pues ha asegurado que no había buena relación entre ellos. Que el hijo se enfadó mucho por la creación de una fundación que iba a mermar su herencia.

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