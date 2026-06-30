Beatriz de Vicente, sobre las sospechas en torno a la terapeuta de los Andic: "Podría considerarse hasta inductora"

Según ha publicado el diario 'La Vanguardia', la terapeuta "habría amenazado a Isak Andic con dejar la terapia si no avanzaba dinero a Jonathan".

Este martes ha declarado María Julia, la terapeuta de los Andic. Como cuenta José Luis Torá, "pasaba consulta a Isak Andic y a su hijo Jonathan". La jueza quiere conocer cuál era la relación entre padre e hijo, qué mensajes compartían o cómo se planteó la excursión.

"Hay un carácter poco convencional de esta terapeuta", señala el periodista. La terapeuta no está colegiada en ningún colegio oficial de nuestro país. "No es médico ni tampoco es psicóloga de forma oficial porque no está colegiada", señala Torá.

María Julia ha declarado durante dos horas y, además, ha acudido sin abogado. Su hermana también ha declarado ya que, en ocasiones, también participaba en esas terapias familiares. Iñaki López señala medios como 'La Vanguardia' aseguran que la terapeuta "habría amenazado a Isak Andic con dejar la terapia si no avanzaba dinero a Jonathan".

Esto ha provocado que los Mossos d'Esquadra sospechen de la influencia de María Julia en el fallecimiento de Andic. Beatriz de Vicente señala que si esta afirmación tiene una corroboración detrás "sería algo muy grave porque podría considerarse hasta inductora".

"Si hacer ningún tipo de especulaciones, la realidad es que todos estos testimonios van a ir permitiendo, a petición de Fiscalía y de las partes, montar este puzle tan complejo", añade la abogada.

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