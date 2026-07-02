La viuda del fundador de Mango acorrala a Jonathan Andic: asegura que quería cambiar el testamento para crear una fundación y dejar menos herencia

¿Qué ha dicho? Estefanía Knuth habría detallado ante la jueza que Isak quería que Jonathan abandonase la empresa familiar en enero de 2025. Dos semanas antes, el 14 de diciembre de 2024, el multimillonario murió al caer por este precipicio de más de 100 metros.

Tras las declaraciones de testigos en el caso de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, la investigación podría dar un giro. Su pareja, Estefanía Knuth, declaró que Andic planeaba cambiar su testamento para crear una fundación, reduciendo así la herencia de sus hijos, incluido Jonathan Andic, principal acusado de su muerte. Knuth afirmó que existía una mala relación entre padre e hijo, contraria a lo que defiende la familia Andic. También mencionó que Isak quería que Jonathan dejara la empresa en 2025. Isak murió en diciembre de 2024 mientras hacía senderismo con Jonathan en Montserrat. Las hijas de Isak, Judith y Sarah, apoyan a su hermano.

Tras las primeras declaraciones de los testigos en el caso que investiga la muerte del fundador de Mango, de Isak Andic, todo puede dar un nuevo giro. Porque ante la jueza, su pareja ha declarado que el empresario ahora fallecido quería cambiar su testamento. La viuda de Isak ha asegurado que pretendía hacer cambios importantes, crear una fundación y, por tanto, dejar menos herencia a sus hijos.

Además, Estefanía Knuth ha confirmado que, efectivamente, entre padre e hijo había una mala relación. Una realidad completamente contraria a la que presenta la defensa de su hijo, de Jonathan Andic y principal acusado de la muerte del empresario de la moda. La familia Andic también ha centrado su discurso en plantear una buena relación entre víctima y acusado.

La viuda de Andic ha prestado declaración ante la jueza, en calidad de testigo, durante dos horas. Allí, Estefanía Knuth habría contado que el fundador de Mango preparaba un nuevo testamento. Según ha publicado 'La Vanguardia', quería introducir varios cambios para transferir parte de su patrimonio a la creación de una fundación benéfica. Un cambio que habría influido considerablemente en la herencia que los tres hijos iban a recibir. Entre ellos, Jonathan Andic.

Además, hay que tener muy en cuenta que esta mujer es la única que no cree en la inocencia de Jonathan, acusado por la muerte de su padre. En sus declaraciones anteriores, ante los Mossos, ya planteó que había una muy mala relación entre ambos.

Una versión que, según 'El País', habría vuelto a ratificar ante la jueza. Incluso, habría revelado momentos de crisis entre padre e hijo. Uno de ellos se vivió en 2014, cuando el patriarca dejó a su hijo al frente de la compañía para dar la vuelta al mundo en su barco. Pero tuvo que regresar para reflotar Mango, porque los beneficios habían caído en picado.

También habría detallado que Isak quería que Jonathan abandonase la empresa familiar en enero de 2025. Dos semanas antes, el 14 de diciembre de 2024, el multimillonario murió al caer por este precipicio de más de 100 metros mientras hacía senderismo con su hijo. Estaban en la zona de la montaña de Montserrat.

Estefanía Knuth habría sido, además, quien animó a padre e hijo a acudir a terapia para mejorar su relación. Este viernes es el turno de la declaración de las hijas de Isak Andic: Judith y Sarah, que siempre han apoyado incondicionalmente a su hermano Jonathan.

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