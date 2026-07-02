Doble crimen en Alicante: un hombre mata presuntamente a cuchilladas a su mujer de 55 años y a una hija de 21 y deja grave a la otra

Los detalles No constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y su hija en El Fenollar, Alicante, presuntamente a manos del padre. Los agentes fueron alertados a las 19:40 horas del jueves y, al llegar a la vivienda, encontraron los cuerpos sin vida de las dos mujeres. En el lugar también hallaron a otra hija y al padre, ambos con heridas de arma blanca, quienes fueron trasladados a un hospital bajo custodia policial. No hay antecedentes de violencia de género entre el presunto autor y la fallecida. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas.

La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer y una de sus hijas, presuntamente a manos del padre, en la partida de El Fenollar, en Alicante. Los agentes han sido avisados a través del teléfono de emergencias 112 a las 19:40 horas de este jueves. Al llegar a la vivienda, han encontrado los cuerpos sin vida de las dos mujeres.

En el lugar del crimen, los agentes han encontrado a otra mujer, la segunda hija de la familia, y al padre y presunto autor del crimen, ambos con heridas causadas por arma blanca. Ambos han sido trasladados de urgencia a un centro hospitalario, donde permanecen ingresados y bajo custodia policial.

Según relata la agencia de noticias 'EFE' citando a fuentes de la Guardia Civil, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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