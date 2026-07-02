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Posible doble asesinato machista

Doble crimen en Alicante: un hombre mata presuntamente a cuchilladas a su mujer de 55 años y a una hija de 21 y deja grave a la otra

Los detalles No constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Agencia EFE

La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer y una de sus hijas, presuntamente a manos del padre, en la partida de El Fenollar, en Alicante. Los agentes han sido avisados a través del teléfono de emergencias 112 a las 19:40 horas de este jueves. Al llegar a la vivienda, han encontrado los cuerpos sin vida de las dos mujeres.

En el lugar del crimen, los agentes han encontrado a otra mujer, la segunda hija de la familia, y al padre y presunto autor del crimen, ambos con heridas causadas por arma blanca. Ambos han sido trasladados de urgencia a un centro hospitalario, donde permanecen ingresados y bajo custodia policial.

Según relata la agencia de noticias 'EFE' citando a fuentes de la Guardia Civil, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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