Ronda de declaraciones en el caso Andic: el testimonio de la terapeuta que trataba a padre e hijo, clave para la investigación

Los detalles Además de la terapeuta, también han declarado dos excursionistas que auxiliarion a Jonathan Andic y la viuda del fundador de Mango, que ya habló sobre la mala relación entre padre e hijo.

En el juicio por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, la declaración de la terapeuta que trataba a él y a su hijo Jonathan es crucial. La jueza investiga si hubo mala relación y mediación económica. Dos excursionistas, testigos clave, vieron a Jonathan llamar al 112 tras la caída de su padre y lo acompañaron al párking. La viuda de Andic, quien no cree en la inocencia de Jonathan, también ha declarado. La terapeuta, no colegiada en España, habría influido para que Isak cediera 40 millones de euros a Jonathan, lo que podría haber afectado la relación padre-hijo. Su testimonio, que duró más de dos horas, es fundamental y podría llevar a futuras investigaciones.

Ronda de declaraciones en el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Entre los testigos que han declarado se encuentra la terapeuta que trataba tanto a él como a su hijo Jonathan Andic.

Su testimonio podría ser fundamental para esclarecer cómo fue la muerte del fundador de Mango. La jueza quiere saber qué vínculo tenían con ella, si había mala relación entre ellos y si hubo mediación económica.

Antes de ella, ha habido dos testimonios muy importantes. El primero, el de dos excursionistas que no habían declarado hasta ahora ni en sede policial. Su testimonio es fundamental porque cuando se produce la caída mortal solo estaban allí Jonathan y su padre.

De hecho, estos excursionistas le han contado a la jueza que se cruzaron con Jonathan cuando estaba llamando al 112. Al verlo en shock, lo acompañaron al párking. Allí, les cuentó que iba delante y escuchó unas piedras caer. Un apunte sobre la ruta, creen que ese es el único punto posible de resbalón.

Por otro lado, también ha declarado la viuda de Andic. Ella tiene un papel crucial porque es la primera persona a la que llama Jonathan cuando su padre cae, antes que a Emergencias. Todavía no ha trascendido ningún detalle de esa llamada, pero se sabe que la viuda es la única que no cree en la inocencia de Jonathan y que sí ha hablado de la mala relación entre padre e hijo.

Por último, se ha producido el testimonio calve de la terapeuta, que hasta ahora se había encontrado en un segundo plano. Sin embargo, la jueza, en uno de sus autos, abrió la puerta a estudiar una posible influencia en la muerte del fundador de Mango.

Así se recoge en el escrito: "Siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que el señor Jonathan Andic tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre se ve obligado a aceptar, propiciada por la psicóloga".

Es decir, la terapeuta habría intercedido para que Isak Andic cediese una importante cantidad de dinero a Jonathan, el único acusado. Según La Vanguardia, con la intención de que pudiera emprender sus propios proyectos en solitario. Esa cantidad ascendería a unos 40 millones de euros.

Además, según estas informaciones, la terapeuta habría insistido y presionado al empresario para que entregara el dineroy queasí padre e hijo pudieran retomar su relación. La profesional habría llegado a amenzar al fallecido con abandonar la terapia si no aceptaba la petición de Jonathan.

Las autoridades analizan los mensajes intercambiados entre Jonathan e Isak con la profesional. La jueza le ha llamado a declarar como testigo. Como terapeuta tiene deber de confidencialidad sobre lo que le cuenta un cliente, pero lo cierto es que no está colegiada en España y no se ha podido acoger al secreto profesional.

La declaración ha durado más de dos horas. Aunque hoy ha acudido a los juzgados como testigo, no se descarta que en un futuro pueda hacerlo como investigada.

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