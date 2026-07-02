Un hombre acaba con su coche en el agua en Premiá de Mar y tiene que escapar nadando mientras se hunde

Las imágenes, tomadas por los testigos del incidente, muestran cómo el conductor, que habría confundido los pedales del vehículo, tiene que escapar del interior y finalmente lanzarse al agua para alejarse nadando. Ha salido ileso.

En Premiá de Mar se registraban unas sorprendentes imágenes cuando un conductor que estaba intentando aparcar en el puerto de esta localidad de la provincia de Barcelona terminaba con su coche en el mar.

En el vídeo, que se puede ver sobre estas líneas, se observa cómo el conductor consigue salir del vehículo antes de que se hunda y permanece unos minutos en el techo, mientras las personas que lo graban llaman a Emergencias de Cataluña.

El incidente se ha saldado sin heridos, ya que a parte del conductor, que finalmente llegó nadando a tierra firme, no había nadie más en el coche.

En principio se descarta la alcoholemia como causa del suceso, sino que más bien se podría haber tratado de una confusión de pedales, al tratarse de un coche automático.

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