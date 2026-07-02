El cuidado del medioambiente, el gran reto pendiente del verano: "El turismo masivo y las fiestas implican un aumento considerable de la 'basuraleza'"

Los detalles Ecoembes ha lanzado la aplicación 'Basuraleza', que registra todos los residuos que vayamos encontrando en el entorno natural. Con esos datos, puede ser más fácil concienciar sobre la importancia de que el mundo esté cada vez más limpio.

El verano trae consigo un aumento en la acumulación de residuos debido a eventos y fiestas en España, afectando gravemente al medioambiente. Según Miguel Muñoz, coordinador de Libera en Seo BirdLife, el abandono de residuos es un problema ambiental que afecta a los ecosistemas. La iniciativa 'Un metro cuadrado contra la basuraleza' ha reunido a 14.000 voluntarios, recogiendo 148 toneladas de basura en 919 espacios naturales. Eliezer Sánchez de Ecoembes señala que el turismo masivo incrementa la "basuraleza", compuesta en un 42% por plásticos. Ecoembes ha lanzado la app 'Basuraleza' para registrar residuos y concienciar sobre su impacto ambiental.

El verano ya está aquí, y con él llega la época del año más crítica para el medioambiente. Miles de eventos y fiestas multitudinarias se suceden en cada punto de España, y la naturaleza paga especialmente en esta época del año la acumulación de residuos.

"El abandono de residuos en la naturaleza no es solo un problema estético, sino un problema ambiental", explica Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera en Seo BirdLife. Por ello, cada vez hay más batidas de limpieza para tratar de contener el daño que las celebraciones causan a la naturaleza. "Aunque no sea nuestro problema porque no hemos generado el residuo, sí que es nuestro problema porque afecta a los ecosistemas", añade Miguel Muñoz.

En total, la iniciativa 'Un metro cuadrado contra la basuraleza' aglutina a 14.000 voluntarios que se encargan de evitar que los residuos acaben con nuestro ecosistema. En total, este tipo de batidas han servido para recoger 148 toneladas de basura en 919 espacios naturales de toda España en junio.

"Creemos que es una época en la que el turismo masivo y las fiestas veraniegas implican un aumento considerable de la 'basuraleza'", explica Eliezer Sánchez, responsable de comunicación del proyecto Libera en Ecoembes.

Ese concepto, el de 'basuraleza', aglutina residuos de todo tipo y en todas sus formas. El 42% de ellos contienen plásticos, principalmente en forma de envases, toallitas, latas y colillas, que son especialmente contaminantes. "Estamos muy concienciados con las colillas encendidas en verano por los incendios, pero una colilla apagada también es muy peligrosa para el medio ambiente porque contiene 400 sustancias tóxicas", expone Elena Sánchez.

Por ello, Ecoembes ha lanzado la aplicación 'Basuraleza', que registra todos los residuos que vayamos encontrando en el entorno natural. Con esos datos, puede ser más fácil concienciar sobre la importancia de que el mundo esté cada vez más limpio.

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