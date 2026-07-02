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Alerta sanitaria

Llega a las costas españolas la 'Vibrio vulnificus', la bacteria carnívora que atemoriza al norte de Europa

Los detalles Los expertos explican que esta bacteria vive en zonas de baja salinidad, como las desembocaduras de los ríos. Sin embargo, el riesgo de que esté presente en España es bajo.

Llega a las costas españolas la 'Vibrio vulnificus', la bacteria carnívora que atemoriza al norte de Europa

El inicio del verano supone también la llegada de nuevas bacterias. Una de las que más preocupan a los expertos es la 'Vibrio vulníficus', una bacteria carnívora que potencia su peligrosidad con la llegada de las altas temperaturas.

Los expertos explican que esta bacteria vive en zonas de baja salinidad, como las desembocaduras de los ríos. Sin embargo, el riesgo de que esté presente en España es bajo. Su incidencia, sin embargo, es mucho más alta en países nórdicos.

Tiene diferentes formas de entrar en el organismo. Las más comunes son comiendo marisco crudo procedente de zonas contaminadas o que una herida abierta entre en contacto con agua que contenga la bacteria.

¿Cómo se muestra y a quién afecta?

En la mayor parte de los casos, esta bacteria provoca diarrea, fiebre o malestar general, por lo que en muchas ocasiones es difícil para las personas afectadas distinguirla de cualquier virus común.

Además, afecta particularmente a personas con bajas defensas, ya que "las personas que estén sanas no van a tener problemas", explica Javier Arranz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Pese a que el riesgo de contagio en España no es especialmente alto, los expertos piden precaución con los alimentos que tomamos y con las zonas en las que nos bañamos durante este verano.

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