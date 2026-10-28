Tensión en una manifestación convocada por los ultras de Solidaridad para pedir la dimisión de Puente

Los detalles A la convocatoria han acudido ultras de otras organizaciones como las Juventudes Falangistaso Revuelta.

El sindicato Solidaridad, asociado a Vox, convocó una manifestación en la plaza de Cibeles a las 20:00 horas para exigir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta protesta se organizó tras el choque de dos trenes en Urda, Toledo, que resultó en 68 fallecidos. Durante la manifestación, se escucharon gritos de "Sánchez dimisión" y se vivieron momentos de tensión entre los participantes y la policía. La noticia sigue en desarrollo. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para estar al tanto de toda la actualidad y el mejor contenido.

El sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, había llamado a manifestarse a las 20:00 horas en la plaza de Cibeles para reclamar la salida del ministro de Transportes, Óscar Puente. La convocatoria se produce después de que este miércoles dos trenes chocaran en Urda (Toledo), donde ya se registran 68 fallecidos.

Bajo el lema de "¡Pedro Sánchez es culpable!", los manifestantes han pedido tanto la dimisión del presidente del Gobierno como del ministro de transporte. Durante la convocatoria se han registrado momentos de tensión entre los manifestantes y en contra de la policía.

Puente, por su parte, ya ha afirmado en una rueda de prensa que no se plantea dimitir por el momento. "Estoy pensando en esclarecer esto y no estoy pensando en mí", ha dicho.

Vínculos con Vox

El llamado sindicato Solidaridad nació en el año 2020 y está vinculado directamente al partido político Vox, habiendo sido impulsado por sus líderes Santiago Abascal y Jorge Buxadé. En la actualidad, ambos grupos continúan compartiendo afinidades.

En la misma línea, Abascal ha cargado contra el Gobierno central, tildándolo de "organización criminal" y señalándolo como "responsable de las tragedias". "La corrupción mata", ha dicho.

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, también ha exigido la dimisión del Gobierno y ha calificado a Puente de "twittero incompetente". También ha expresado su "ira y rabia" contra un Gobierno que, declara, "sólo debe dimitir".

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