Ana Pastor, a Óscar Puente: "Es impresentable que un ministro con 68 muertos, más los de Adamuz, durante su administración se permita el lujo de atacar a la prensa"

Ana Pastor cataloga de "impresentable" la corta rueda de prensa de Óscar Puente sobre el accidente de Urda y los comentarios del ministro al decir a los periodistas que le estaban sometiendo a un "interrogatorio".

Esta mañana, Óscar Puente improvisaba una tensa rueda de prensa desde el centro de control de Atocha donde se estaba gestionando el accidente ferroviario de Urda. En ella, el ministro de Transportes se llegaba incluso a quejar de las preguntas de los periodistas, comentando que se estaba convirtiendo en "un interrogatorio".

"Me parece impresentable que un ministro que tiene 68 muertos, más los muertos de Adamuz, durante su administración se permita el lujo hoy de atacar a la prensa", afirma rotunda Ana Pastor.

La conductora de 'El Objetivo', que esta noche emite en laSexta un especial sobre la tragedia ferroviaria, también considera que es "impresentable que dedique 25 minutos" para dar explicaciones.

"Sí, es un interrogatorio. Han muerto 68 personas al menos y tiene que aguantar las preguntas, solo faltaba, de los compañeros de prensa, que por cierto no han podido hacer muchas", apunta.

Por otro lado, Pastor asegura haber recibido un mensaje de alguien del PSOE que le ha dicho que "puede que Óscar Puente no dure mucho en el cargo y habrá que ver si permanece en la lista de uno por Valladolid". Además, añade que "cuando alguien confirma a alguien en un puesto, lo que está haciendo probablemente es enseñarle la puerta de salida y el propio Pedro Sánchez, en esa comparecencia, le ha enseñado la puerta de salida".

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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