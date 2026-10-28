Así se ve desde el aire la zona del accidente entre un tren AVE y un Iryo en Urda (Toledo)

Los detalles La Guardia Civil ha difundido las primeras imágenes aéreas del siniestro, en las que se aprecian los dos trenes detenidos y varios vagones del Iryo caídos por un terraplén tras la colisión con el AVE, cerca de la estación de Urda.

La Guardia Civil ha compartido imágenes aéreas del accidente entre dos trenes de alta velocidad, un AVE y un Iryo, cerca de la estación de Urda en la línea Madrid-Sevilla. El choque, ocurrido a las 8:54 horas, ha dejado 50 víctimas mortales. Las imágenes muestran los trenes detenidos y los daños causados. Dos vagones del Iryo se desprendieron y cayeron por un terraplén. El Iryo estaba detenido por una incidencia eléctrica, mientras que el AVE avanzó tras recibir una orden del centro de control de Atocha, colisionando con el Iryo. laSexta te ofrece la mejor cobertura de este suceso.

La Guardia Civil ha difundido las primeras imágenes aéreas del lugar del accidente entre dos trenes de alta velocidad, un AVE y un Iryo, ocurrido a las 8:54 horas en las proximidades de la estación de Urda, en el tramo de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla. El siniestro deja, por el momento, 50 víctimas mortales.

En las imágenes se pueden ver ambos trenes detenidos y los importantes daños ocasionados por la colisión. Dos vagones del Iryo se han desprendido y han caído por el terraplén tras el impacto en la parte trasera del convoy. En las inmediaciones, los efectivos de la Guardia Civil y los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Según la información disponible, el Iryo había quedado detenido debido a una incidencia en el sistema eléctrico, relacionada con una caída de tensión. Los trenes de la zona permanecieron parados hasta que se restableció el suministro y se reanudó la circulación. Sin embargo, el Iryo continuó detenido por causas que todavía se investigan.

Por su parte, el AVE se encontró con una señal roja. Según la versión trasladada por el Gobierno, un operador del centro de control de Atocha ordenó al tren rebasar la señal y continuar la marcha. Fue entonces cuando el AVE colisionó por detrás con el Iryo, provocando que varios vagones cayeran por el terraplén.

Las causas del accidente, incluidos el funcionamiento de los sistemas de señalización y las circunstancias de la circulación, deberán determinarse durante la investigación. Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para atender a los pasajeros afectados.

El impacto habría ocurrido a más de 100 kilómetros por hora, según las primeras informaciones citadas en relación con el accidente. Testigos presenciales han descrito importantes daños en ambos convoyes.

La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida como consecuencia del choque, según la información inicial del gestor de infraestructuras.

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