De víctimas a rescatistas o cómo un padre y su hijo se organizaron para sacar a las víctimas de los trenes accidentados

Los detalles Tras comprobar que salieron ilesos, Simon y su hijo, Tangui, se pusieron organizar a las víctimas por colores, según la gravedad.

Tangui y su padre Richard, supervivientes del accidente ferroviario en Urda que dejó 68 muertos, actuaron rápidamente tras el impacto. Richard abrió la puerta de emergencia y ayudó a evacuar a los pasajeros. Ambos recorrieron los vagones buscando heridos y organizando la asistencia. Colocaron mantas en ventanas rotas para prevenir más heridas y tranquilizaron a los atrapados. También clasificaron a las víctimas según su gravedad para facilitar la labor de los servicios de rescate. Los equipos de emergencia llegaron diez minutos después y colaboraron con ellos. Renfe e Iryo han habilitado teléfonos para asistir a los afectados y sus familias.

Se habían separado después de que les llamaran la atención por hablar. Cuando el accidente ocurrió, ambos tenían claro que hacer. "Después del momento del impacto (mi padre) me vino a buscar y él mismo abrió la puerta de emergencia y empezó a decir a la gente que saliera", cuenta Tangui, superviviente del siniestro de Urda que ya deja 68 muertos, que viajaba junto a su padre Richard.

Sus vagones del Iryo se encontraban en el otro extremo del impacto, por lo que salieron ilesos. "Hicimos lo que creíamos era correcto", relata Tangui. Richard y su hijo recorrieron los vagones para buscar heridos y supervivientes. "Fuimos al uno y al dos, y estaban al revés. Yo me encargué del dos y Tangui fue al uno", explica el padre.

Entre las estrategias para sacar a las personas, colocaron mantas sobre las ventanas rotas para evitar que los cristales siguieran causando heridas y entraron en los coches para tranquilizar a los pasajeros atrapados. "Ya vienen, tranquilo", repetían a quienes esperaban la llegada de los equipos de emergencias.

Pero su labor no se limitó a ayudar a salir a los heridos. También intentaron organizar la asistencia, identificar a las personas que se encontraban en estado más grave y facilitar información a los servicios de rescate. "Clasificamos a la gente en amarillo y en rojo. A los muertos, los pusimos a un lado", cuenta Richard.

Unos diez minutos después llegaron los primeros equipos de emergencias, que no solo se unieron a ellos para sacar a las víctimas, sino que también les prestaron material para hacerlo. "Unos bomberos me dejaron los guantes para sacar a la gente del (vagón) dos", cuenta Richard.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido