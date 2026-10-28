España guarda silencio por las decenas de víctimas mortales en la tragedia ferroviaria de Toledo

Los detalles Ha sido especialmente sentido en la localidad toledana de Urda, donde este miércoles ha tenido lugar el accidente, y en Adamuz, donde hace solo nueve meses vivieron su propia tragedia ferroviaria.

Este miércoles a las 20:00 se guardó un minuto de silencio frente a los ayuntamientos de España en homenaje a las víctimas de la colisión de dos trenes en Urda, Toledo. En Madrid, la concentración se realizó en la plaza de Cibeles, encabezada por figuras políticas como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. En Cataluña, se celebró en la plaza Sant Jaume de Barcelona, con la participación de Salvador Illa y Jaume Collboni. En Urda, el alcalde Manuel Galán lideró el homenaje, mientras que en Adamuz, Córdoba, también se recordó el accidente ferroviario ocurrido hace nueve meses.

A las 20:00 de este miércoles se ha producido un minuto de silencio, que en algunas ciudades como Madrid se han convertido en varios, frente a los ayuntamientos de España para mostrar respeto a las víctimas de la tragedia por colisión de dos trenes a la altura de Urda (Toledo).

En la plaza de Cibeles, frente al edificio del Ayuntamiento de Madrid, se ha reunido una concentración con una nutrida representación política y que ha terminado con el aplauso de los asistentes. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han encabezado este minuto de silencio, convocado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a las puertas de todos los Ayuntamientos de España.

A la convocatoria en Madrid se han unido también el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, la número dos en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, así como el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la delegada del Gobierno, Pilar Trinidad.

Entre los representantes políticos municipales y regionales también han asistido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; así como la portavoz socialista en el consistorio madrileño, Reyes Maroto, y el exmiembro de Vox, Javier Ortega Smith, actualmente concejal no adscrito.

En Cataluña, representantes de las instituciones autonómicas y municipales se han sumado a este minuto. En Barcelona, el acto se ha celebrado en la plaza Sant Jaume y en el mismo han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegado del Gobierno en Cataluña, José Crespín, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

También se ha realizado frente a las sedes de los ayuntamientos de Girona, Lleida y Tarragona, presididos por sus respectivos alcaldes. Los autobuses y el Metro de Barcelona han parado durante un minuto a las 20:00 horas para rendir homenaje a las víctimas de este accidente ferroviario.

De Urda a Adamuz

La localidad toledana de Urda, donde este miércoles ha tenido lugar el accidente ferroviario en el que en la primera jornada se han contabilizado 68 fallecidos, ha acompañado a los fallecidos, los supervivientes y sus familias con un minuto de silencio en el Ayuntamiento. El alcalde, Manuel Galán, ha encabezado el homenaje.

En el acto también han estado presentes representantes de la Diputación de Toledo y del Gobierno, así como decenas de vecinos de este pueblo que tiene cerca de 3.000 habitantes y se encuentra a unos siete kilómetros del punto del accidente. Galán ha intervenido tras el minuto de silencio y ha asegurado que todos los vecinos de la localidad, así como el resto de toledanos y españoles están "sufriendo el dolor" de las víctimas y sus familiares.

Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rendido homenaje con ese minuto desde el Ayuntamiento de Toledo, según confirmó él mismo previamente.

Este accidente se ha producido cuando han pasado tan solo nueve meses del vivido en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. Desde allí han mostrado también su sentida solidaridad con las víctimas

Casi un centenar de adamuceños se han dado cita en la plaza principal del pueblo, a las puertas del ayuntamiento de la localidad. En declaraciones a los periodistas, antes de iniciar la concentración, el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, ha subrayado que "inevitablemente" desde que se empezaron a escuchar las noticias del accidente el pueblo "ha vuelto a recordar" y han vuelto a la memoria "las imágenes que sufrimos aquel día".

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