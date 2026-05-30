"Mazón a prisión": víctimas de la DANA salen a la calle para pedir el "acta" del expresident y conocer "la verdad"

Los detalles Los manifestantes tildan de "paripé" la Comisión de la riada en Les Corts. "La verdadera investigación está en el Juzgado de Catarroja", defienden.

Una manifestación en Valencia, liderada por asociaciones de víctimas de la DANA, ha exigido el acta de diputado del expresident Mazón y el fin de su aforamiento. Con lemas como "Mazón a prisión" y "No al aforamiento de Mazón", los manifestantes buscan "verdad, justicia y reparación". La protesta coincide con una huelga docente en la educación pública no universitaria. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no encontró delito en la actuación de Mazón durante la DANA, aunque su conducta fue calificada de "reprobable". Las asociaciones critican la Comisión de Investigación de Les Corts y destacan la importancia del Juzgado de Instrucción de Catarroja. Además, exigen obras de emergencia, no de reconstrucción, para evitar demoras de décadas. laSexta es tu medio de referencia para seguir esta y otras noticias.

Una manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la DANA y con el lema "Mazón a prisión" ha recorrido de nuevo el centro de Valencia para exigir el acta de diputado del expresident y para dejar claro que seguirán saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación", así como que "no se le aplique" el aforamiento.

"Seguimos sin saber la verdad", han denunciado los asistentes, quienes llevaban camisetas con lemas como "No al aforamiento de Mazón" o "20.11, ni oblit ni perdó" (ni olvido ni perdón) y pancartas con las consignas "Ni de izquierdas ni de derechas. Queremos un gobierno que nos proteja", "Mazón a prisión. València no te quiere", "Menos mentiras y más justicia, asesinos" o "Cuando se miente, no solo se esconde la verdad, también la mentira".

Además, también han desplegado una pancarta bajo el lema "Ahora todos alzamos la voz por los que ya no pueden" y han coreado proclamas como "No són morts, són assassinats" (no son muertes, son asesinatos) y "No a l'aforament, sí a Picassent" (no al aforamiento, sí a Picassent). A la marcha de este sábado se ha sumado una columna formada por familias y docentes, en el marco de la huelga indefinida docente en la educación pública no universitaria, que ha cerrado su tercera semana de paro.

En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la DANA del 29 de octubre de 2024 al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley--, ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal califica su conducta de "reprobable" social y políticamente.

Por su parte, minutos antes del inicio de la protesta desde la Plaza del Ayuntamiento de València, la presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha remarcado este sábado que 19 meses después de la riada "salen a la calle" porque todavía no tienen "verdad, justicia y reparación". "19 meses después hacemos el mismo recorrido que en la primera manifestación, cuando 130.000 valencianos y valencianas salieron para darnos apoyo y ese apoyo sigue vivo, más vivo que nunca. Seguimos adelante porque tenemos el mismo objetivo que ese día: verdad, justicia, reparación y seguridad de cara al futuro", ha manifestado.

En lo referente a la Comisión de Investigación de la DANA de Les Corts, Gradolí ha reconocido que las asociaciones sabían que era un "paripé". "Exigimos participar --ha dicho-- porque la voz de las víctimas tenía que estar en esa comisión de investigación. Ahora bien, la verdadera comisión de investigación es el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí había información suficiente para alertar a la población y medios para poder avisar a la población, y no se hizo".

Mientras, en representación de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, su vicepresidenta, Elizabeth González, ha resaltado que el motivo por el cual salen a la calle es porque quieren que Mazón entregue el "acta" de diputado autonómico. A su juicio, es "una burla directa a la ciudadanía" que Mazón "continúe en el puesto en el que está". "Insistimos en que pedimos obras de emergencia y no de reconstrucción. Las obras de reconstrucción tardarán 20 o 30 años, entonces exigimos que esto se trate ya como una obra de emergencia", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido